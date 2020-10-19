萊爾富開賣「極光綠」醫療口罩！10/21手刀搶「全台限量3萬盒」

▲萊爾富10月21日晚上8點開賣「極光綠」醫療口罩預購。（圖／萊爾富提供）

記者林育綾／綜合報導

為響應防疫新生活，萊爾富便利商店陸續開賣特殊色醫療口罩，繼「丹寧玫瑰」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」等色，今（19）日公布將於10月21日（三）晚間8點，再度推出萊潔新色系「極光綠」醫療口罩預購，全台限量3萬盒，每盒50入售價399元，每人限購1盒且不可代購。

▲▼此次推出宛如「極光」般的螢綠口罩，有高彩度的飽和色彩。（圖／萊爾富提供）



指揮中心上週三宣布，由於國內口罩產能已足夠實名制通路銷售，10/15日起恢復定額徵用，其餘將可自由販售。而萊爾富表示，萊潔炫彩口罩系列除了讓民眾安心「玩色」滿足穿搭時尚外，更是目前台灣唯一通過3E過濾標準，BFE 細菌過濾99%以上、VFE 病毒過濾99%以上、PFE 微粒過濾95%以上的醫療口罩，在一萬等級無菌室生產，獨家滅菌加工製程。

▲萊爾富陸續推出萊潔玩色炫彩系列醫療口罩預購。（圖／萊爾富提供）

此次推出宛如「極光」般的螢綠口罩，高彩度飽和的色彩，在個性穿搭上營造出辨識度極高的穿搭配件，不僅是潮流人士注目的焦點，同時更替秋冬冰冷的街頭帶出時尚點綴。民眾可於10月21日（三）晚上8點，透過全台萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，限量售完為止，11月4日後再回原購買門市取貨。

萊潔「極光綠」醫療口罩預購流程：

1、民眾於萊爾富Life-ET機台，點選「炫彩口罩」。

2、輸入「手機號碼」，手機會收到一組簡訊「驗證碼」。

3、將收到的「驗證碼」輸入機台，進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，11月4日後再回原購買門市取貨。

其他口罩販售資訊：



松果購物：10/19起將販售上好生醫「國旗款」及「迷彩款」醫療口罩，一盒50片裝，定價799元，每日開賣數量共50盒，售完為止。

PChome 24h： 10/20下午2點將販售摩戴舒平面型醫用口罩，一盒50片裝，2盒一組售698元，每組帳號僅限購一次。

7-ELEVEN： 10/21早上11點將販售康乃馨立體醫療口罩（兒童專用），一盒30片裝，定價360元；限定OPEN POINT會員才可購買，數量有限，售完為止。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來