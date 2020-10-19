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天天都有國旗款！本周「口罩通路」懶人包　黑白畢卡索也來了

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▲因應疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心擬放寬搭乘公車、捷運等大眾運輸戴口罩規定。（圖／記者林敬旻攝）

▲搭乘大眾運輸工具需配戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃可昀／綜合報導

討論度超高的國旗款口罩又來了！多家網購平台今天又開始新一波口罩販售，提醒民眾平時搭車、出入人多的場所仍須配戴口罩。以下為本周（10/19至10/25）網購口罩資訊總整理：

松果購物
1、10/19至10/25每日販售上好生醫醫療口罩（國旗款／迷彩款）50入，售價799元，一天限量50盒。
2、10/19至10/25每日販售善存醫療迷彩口罩50入，2盒1294元，一天限量50盒。
3、10/19開賣正洸醫療口罩（畢卡索圖騰）50入，售價729元，限量60盒。
4、10/19開賣宏瑋醫用口罩（藍）50入，售價560元，限量15盒。
5、10/19開賣北極熊醫療口罩50入，售價560元，限量15盒。

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▲▼國旗口罩。（圖／翻攝自上好生醫FB）

▲國旗口罩。（圖／翻攝自上好生醫FB）

▲▼畢卡索圖騰口罩。（圖／翻攝自PChome 24h）

▲畢卡索圖騰口罩。（圖／翻攝自PChome 24h）

PChome 24h
1、10/20下午2點開賣MOTEX 摩戴舒平面型醫用口罩50入 ，2盒1396元，每人限購1組。
2、10/20下午2點開賣MOTEX 摩戴舒平面型醫用口罩 50入+美琪抗菌洗手隨身組，一組548元，每人限購1組。

7-11超商
10/21上午11點開賣康乃馨立體兒童醫療口罩30入，售價360元，僅限OPEN POINT會員購買，數量有限售完為止。

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ET快訊
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