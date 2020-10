要求與川普直接對話！亞裔男持刀吊掛川普酒店16樓外牆以死相逼

▲芝加哥川普國際酒店大廈。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

美國芝加哥一名亞裔男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上,並要求要與總統川普進行對話,否則就要用手上的刀具割斷繩索。警方獲報後隨即趕往現場與該名男子對峙,並封鎖附近區域。

Man dangling from rope on Trump International Hotel Chicago demands to speak to the President. pic.twitter.com/ZfCrZFE6K0