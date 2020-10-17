台中納骨塔爆代排隊1天5000元　市府：擴編8千萬預算增設櫃位

記者游瓊華／台中報導

風水太好、數量太少，陰宅也傳出代排黃牛價！位在台中市烏日區的功德二堂納骨塔增設1200個塔位，台中生命禮儀管理處原14日讓民眾登記選取，卻遭國民黨市議員林汝洲踢爆，該處是風水寶地，為了搶購納骨塔，有民眾從雙十連假就開始卡位、排隊，甚至出現代排一天收費5000元的黃牛，還有里長為了買到塔位，竟也花了上萬元請代排排隊才買到。對此，民政局回應，明年再編列約8055萬元經費，在烏日等8處增設櫃位，紓解不足。

▲台中烏日納骨塔太搶手，爆代排隊1天5000元黃牛價位，市府回應將擴編8千萬紓解不足。（圖／市議員林汝洲提供，以下同）



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林汝洲指出，戶政系統早在縣市合併前便已完成電子化，同是民政業務的塔位登記，卻沒有任何電子化登記的系統，讓民眾用最傳統、辛苦的方式因應，甚至有漏夜排隊5天4夜等劃位。

▲台中烏日納骨塔太搶手，爆代排隊1天5000元黃牛價位，市府回應將擴編8千萬紓解不足。

林汝洲也提到，光是去年一年，就有2330名往生者要納入烏日區功德堂的納骨塔，今年卻只新增1200個塔位，雖然帳面上塔位還剩1459個，卻有許多是最底或最頂，風水上民眾不會選擇的塔位，因此只是虛數，加上大肚山背山面海，是個風水寶地，外地的民眾都希望納入該處，導致在地民眾都搶不到往生者的位置，十分苦惱。

民政局長吳世瑋則回應表示，市府除增設櫃位外，後續將持續興建包括外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施、太平區第一花園公墓內第三座納骨塔園區新建工程、北屯區第28公墓新建納骨塔工程、東勢區第一公墓新建納骨塔工程，讓逝者有所依歸。

台中市生命禮儀管理處提醒，納骨塔位申請需憑死亡、火化證明或起掘證明等文件才能登記，且登記後不能進行轉賣，呼籲民眾將有限空間提供給有需求的逝者。

▲台中烏日納骨塔太搶手，爆代排隊1天5000元黃牛價位，市府回應將擴編8千萬紓解不足。