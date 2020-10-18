外甥有難借30萬！詐騙電話「聲音太像」　台東翁急滙錢遭攔阻

▲農會總幹事先攔阻老翁滙款並詢問詳情。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「阿伯借我30萬，拜託啦」！電話詐騙又來了！不過這回詐騙集團假藉「外甥有難」名義，在電話中向黃姓老翁借錢，黃男不疑有他，隔日一早就拿著存摺，前往關山鎮農會信用部要匯新台幣30萬元，所幸農會行員察覺黃姓老翁神色有異立即通知警方，警方即時到場戳破這場騙局，保住老翁30萬老本。

日前關山警察分局關山派出所接獲關山鎮農會信用部行員報稱，「有位民眾要匯新臺幣30萬元，但神色有點奇怪，請派員來了解。」

▲▼員警向老翁說明是詐騙老梗，千萬不要聽對方講幾句話就匯款。

關山派出所警員余剛及蘇俊豪隨即到場了解，此時農會總幹事邱美玲也在場關心，經詢問後得知，高齡已逾80歲的黃姓老翁昨日在家中，接獲「外甥阿明」來電，以調借貨款周轉需資金為由，開口向他借新台幣30萬元，雖然老翁一開始有質疑，但因為聲音實在太像，且抵不過「假外甥」的一再拜託，隔日一早就帶存款簿至關山鎮農會信用部準備匯款，農會行員問他為何要匯款？老翁支支吾吾且神色有點不對勁，所以立即打電話報請警方協助。

警員到場後，立即告知他「這是老梗的詐騙手法，千萬不要聽對方講幾句話就匯款」，隨後去電詢問該名親友父親，對方說根本沒有打電話向親戚借錢，在警方、行員及親戚的勸說下，老翁這才醒悟，頻頻向警方及行員道謝，保住他的血汗錢！警方也將該電話通報為警示電話，避免其他人受害。

關山警察分局呼籲民眾，接到不明或是自稱友人、親戚欲借錢的電話，請遵循「冷靜、查證、報警」防詐三步驟，請民眾務必謹記在心，方可避免受騙上當。

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