修補編織鞋「換來兩坨蜘蛛網」　老闆0歉意：沒顏色相近的線

▲看到鞋子變這樣，女網友相當傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前將破損的編織鞋拿到修鞋店處理，怎料成品超突兀，不僅縫合手法粗糙，甚至有「蜘蛛網」的既視感，她傻眼向老闆理論，而對方的態度及說法，更讓她難以接受，不禁直呼「花錢還找罪受，真的只有無言以對。」

女網友在爆料公社提到，「因為拇指會往上頂，所以鞋子在大拇哥那邊容易破，想說去問問有沒有辦法改善，那時老闆就說，會在裡面貼一塊皮處理，結果當我收到鞋子時，只有無言。」

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眼看編織鞋多了兩坨縫合的白線，她立刻詢問老闆，結果對方不斷強調，早有告知會用「縫」的方式處理，而她也不甘示弱，直說「那至少用顏色相近的線吧！」

沒想到，老闆竟回「抱歉，我沒有，且這樣也能穿」，然後一副「我也沒辦法」的態度跟表情對她。聞言，原po的理智線差點斷裂，「真的有想把鞋子往她頭上砸下去，千萬別再去這家修理鞋。」

對此，網友們紛紛表示，「以為沾到口香糖」、「我的鞋也是常破洞，後來用布膠帶黏裡面就不破了」、「好歹也縫個小花什麼的」、「小學生勞作喔」、「像兩坨鳥大便」、「看起來像沾到蜘蛛網」、「至少也弄一朵花花吧」、「蜘蛛絲都比那好看」。

但也有人留言緩頰，解釋道「這種店通常都是修皮鞋或是鞋底，拿這種鞋叫他修到你滿意，他都可以去做鞋子了。」