精彩全民運要吃的要安心　花蓮實施地毯式食安稽查

▲全民運開幕當天衛生局朱家祥局長帶隊，針對會場設置之百家攤商實施稽查輔導。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

迎接全民運動，花蓮縣衛生局為全體運動員的飲食安全衛生把關，自9月起即對花蓮的大型餐廳稽查輔導稽查，更對於運動比賽場館附近的餐飲及小吃店實施地毯式稽查，17日全民運動會開幕當天在會場設置之百家攤商，由衛生局朱家祥局長親自帶隊實施稽查輔導，確保讓全國參加全民運選手及來賓吃得安心，爭取佳績。





花蓮縣衛生局為讓運動員、觀光客及在地消費者能安心選購餐食，衛生局特別針對攤販業者的環境衛生、食材的來源及標示、是否落實自主管理等進行地毯式重點稽查，近年來花蓮逐漸進化成觀光重鎮，所以開幕當日更要求業者的服裝儀容，除了需達到應有的衛生標準外，還需注重儀態，帽子、制服、口罩、圍裙缺一不可，不得穿短褲、拖鞋，攤位現場不可出現抽菸、吃檳榔等可能汙染食品的行為，另配合花蓮縣環保局，提倡環保概念，現場提供可重複使用的餐盒，禁止業者使用一次性丟棄的餐具及包裝，教導民眾正確的衛生及環保觀念。





朱家祥局長提醒民眾，購買食品、選擇餐飲時，應儘量向具備良好自主衛生管理，營業場所環境衛生、明亮、乾淨、整潔，合乎衛生標準並獲有食品或衛生認證（GHP）的優良業者購買；另建議在選擇時，盡量避免選購未完全煮熟、標示不完全或包裝破損的商品；此外目前仍是防疫期間，在人群聚集的地方，隨時注意個人的衛生安全。

朱家祥同時呼籲所有餐飲業者們，全民運期間大量的觀光客及運動員湧入，提供的食品存量也遽增，不僅要注意食材妥善保存，逐一驗收，更應謹慎料理每一份產品，切勿因繁忙而疏失影響消費者健康與權益。

►我沒有遲到，是時間遲到了！