得來速取餐發現沒蕃茄醬！爆氣拿2漢堡砸店長　失控夫妻下場曝

▲陳姓女子2019年3月間去嘉義某麥當勞得來速購餐時，因餐點不如預期，竟直接將漢堡朝店長身上砸。（示意圖，非當事店／記者游宗樺攝）

記者徐愷昕／嘉義報導

陳姓女子2019年3月間前去嘉義某麥當勞買漢堡時，因不滿店員做錯自己的餐點，竟氣憤拿起2個漢堡，接續往唐姓店長身上砸。事後唐男因認為自己人格當眾遭辱，上法院提告；嘉義地院審結依強暴侮辱罪判陳女拘役30日，得易科罰金3萬元。

唐姓店長提告主張，陳女2019年3月8日上午7時45分開車至麥當勞購餐時，透過得來速窗口點了2個漢堡及飲料，並囑咐店員不要加番茄醬，店員接到訊息後，客製化做了沒有加番茄醬的漢堡，怎料出餐後陳女見漢堡沒有番茄醬，竟氣得責罵店員。

唐姓店長表示，他當下見陳女情緒激動、不斷抱怨，便上前向陳女說：「我現在就拿番茄醬給妳，妳不用這樣子」、「我們是服務業，沒關係妳可以跟我們好好講就好了，我的員工不是讓妳罵的」等語，怎料陳女聽完竟當場爆氣，直接在大庭廣眾下，接續將2個漢堡朝他身上丟，讓他人格尊嚴遭受極大侮辱。

唐男再控訴，陳女脫序行為已不是第一次發生了，同年隔月她與老公再次來店消費時，又因不滿餐點品質再次與店襄理槓上，當時陳夫甚至還在點餐櫃台前出言嗆聲恐嚇，「恁爸照三餐來這亂、等下出來外面看要怎樣、你真正兔崽子你」等語，致陳姓襄理心生畏懼。

法庭上陳女坦承確實有丟漢堡的行為，但她表示自己是朝櫃台丟，並沒有故意朝唐男丟，「只是希望唐能夠確認漢堡內容物是否正確，我沒有要侮辱人的意思」；陳夫則辯稱自己是因情緒失控，才會說出恐嚇話語，並沒有要針對陳姓襄理。

嘉義地院審理時根據店內監視器畫面，認為陳女及她丈夫犯行明確，雖2人至今仍未與店家受害者達成和解，但考量他們過去沒有任何前科紀錄，素行尚稱良好，審結分別依強暴侮辱罪及恐嚇危害安全罪，判陳女拘役30日、陳夫拘役40日，得易科罰金3萬及4萬元。