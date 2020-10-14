麥當勞哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤剛要排隊「就完售」：展示品可以賣嗎？

▲麥當勞哆啦A夢抱枕第二波開賣。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，今（14）日第二波開賣有大頭造型的「經典哆啦A夢」以及點心「療癒銅鑼燒」款式選擇，許多門市幾乎是還未開賣就完售，吸引一大票鐵粉搶買。《ETtoday新聞雲》直擊現場，有民眾未順利買到忍不住直呼：「好可惜！」還追問店員「展示品有賣嗎？」顯見哆啦A夢的高人氣。

▲麥當勞台南歸仁店搶買抱枕人潮。（圖／業者提供）



▲麥當勞哆啦A夢未開賣就完售。（圖／記者蕭筠攝）

麥當勞11點準時開賣第二波哆啦A夢愛作夢抱枕，林森二門市一早8點就有民眾現身排隊，接近開賣時間湧入逾50人，不過約在11點10分店家就貼出告示「哆啦A夢抱枕已完售」，50分過後才到現場的人已經無法順利買到抱枕，等於未開賣就售完，人氣破表。

有一位沒有買到抱枕的阿嬤就直呼：「好可惜！」透露自己一早就在麥當勞了，原先想等到快到開賣時間再排隊，孰料才走出去就看到完售公告，語氣難掩失落，也忍不住再三向店員確認「真的都賣光了嗎？說不定數量算錯了。」甚至詢問是不是可以買抱枕的展示品，她表示這次抱枕做得很精緻可愛，也想買一個回家。

▲有民眾未買到抱枕詢問是否可以買展示品。

麥當勞這次推出的「哆啦A夢愛作夢抱枕」全台限量只有8萬個，最夯的就是祕密道具「記憶麵包」以及哆啦A夢最愛點心「療癒銅鑼燒」款式，是最快賣光的2款，而「友誼鈴鐺」及「經典哆啦A夢」也深受歡迎，目前全台門市都已陸續售完。

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