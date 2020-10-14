搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」　頭香8點現身等買

▲麥當勞哆啦A夢抱枕第二波開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝哆啦A夢50歲生日，麥當勞打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，一共4款全台限量只有8萬個，繼首波1小時完售後，今（14）日第二波於11點準時開賣，由超可愛的小叮噹大頭款以及療癒銅鑼燒接棒，《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，頭香可是8點就到現場，不過50分左右就貼出完售公告，未開賣就已經賣光了，人氣超高。

▲麥當勞林森二店湧超過50位民眾排隊搶買。



▲50分到現場排隊民眾就就買不到抱枕了。

麥當勞11點準時開賣第二波哆啦A夢愛作夢抱枕，林森二門市一早8點就有民眾現身排隊，接近開賣時間湧入逾50人，不過約在11點10分店家就貼出告示「哆啦A夢抱枕已完售」，告知50分過後才到現場的人無法順利買到抱枕，等於未開賣就賣光了，人氣破表。現場購買民眾則人人幾乎一手2個抱枕，2款造型都超熱銷。

▲超可愛小叮噹大頭造型、銅鑼燒抱枕。

麥當勞「哆啦A夢愛作夢抱枕」全台限量只有8萬個並分為2波開賣，繼7日首波登場後，今上午第二波開賣，有大頭造型的「經典哆啦A夢」以及小叮噹最愛點心「療癒銅鑼燒」款式，凡於門市內購買任何套餐加價299元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限加購2個，也可選擇單買329元。

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