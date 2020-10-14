　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」　頭香8點現身等買

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼麥當勞哆啦A夢抱枕第二波開賣。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞哆啦A夢抱枕第二波開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為慶祝哆啦A夢50歲生日，麥當勞打造2020全新限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，一共4款全台限量只有8萬個，繼首波1小時完售後，今（14）日第二波於11點準時開賣，由超可愛的小叮噹大頭款以及療癒銅鑼燒接棒，《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，頭香可是8點就到現場，不過50分左右就貼出完售公告，未開賣就已經賣光了，人氣超高。

▲▼麥當勞哆啦A夢抱枕第二波開賣。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞林森二店湧超過50位民眾排隊搶買。

▲▼麥當勞哆啦A夢未開賣就完售。（圖／記者蕭筠攝）

▲50分到現場排隊民眾就就買不到抱枕了。

麥當勞11點準時開賣第二波哆啦A夢愛作夢抱枕，林森二門市一早8點就有民眾現身排隊，接近開賣時間湧入逾50人，不過約在11點10分店家就貼出告示「哆啦A夢抱枕已完售」，告知50分過後才到現場的人無法順利買到抱枕，等於未開賣就賣光了，人氣破表。現場購買民眾則人人幾乎一手2個抱枕，2款造型都超熱銷。

▲▼麥當勞哆啦A夢抱枕第二波開賣。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛小叮噹大頭造型、銅鑼燒抱枕。

麥當勞「哆啦A夢愛作夢抱枕」全台限量只有8萬個並分為2波開賣，繼7日首波登場後，今上午第二波開賣，有大頭造型的「經典哆啦A夢」以及小叮噹最愛點心「療癒銅鑼燒」款式，凡於門市內購買任何套餐加價299元即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限加購2個，也可選擇單買329元。

【你可能也想看】

►明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收
►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了　甜點、飲料無限供應
►咖啡控新選擇！超商也喝得到「植物奶拿鐵」了　每一口都有豆奶香

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
開南大學大四男5樓墜落！同學目擊嚇傻　送醫不治
快訊／《黑澀會》洪詩大方認愛！熱戀李運慶ING首發聲
佛系上班族輕鬆存到1個億！日男51歲果斷退休　甩開妻小超自由
史上最強大「iPhone 12」問世！全系列規格、上市資訊大
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫

麥當勞哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤剛要排隊「就完售」：展示品可以賣嗎？

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」　頭香8點現身等買

小熊維尼粉快衝！小7迪士尼集點送第二波　3款限量週邊萌爆

當爸爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編　超前部署退休理財

頂好年終慶千款商品折扣！台酒花雕雞麵8折、70品牌加碼回饋

【廣編】ClearPlex「全新CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙」震撼上市

寶可夢迷注意！3D寶貝球悠遊卡再開賣　10/15起開放預購限時不限量

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

法國香瓜藏神奇抗氧化酵素「SOD」　化身人體自由基清道夫

麥當勞哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤剛要排隊「就完售」：展示品可以賣嗎？

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」　頭香8點現身等買

小熊維尼粉快衝！小7迪士尼集點送第二波　3款限量週邊萌爆

當爸爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編　超前部署退休理財

頂好年終慶千款商品折扣！台酒花雕雞麵8折、70品牌加碼回饋

【廣編】ClearPlex「全新CPX系列超奈米智能陶瓷隔熱紙」震撼上市

寶可夢迷注意！3D寶貝球悠遊卡再開賣　10/15起開放預購限時不限量

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

三種健康行程隱藏16個天然景點和1個神秘景點　報復性出手一次體驗！

一生必訪！茂林最美翩翩蝶影季節　百萬級夢幻紫蝶幽谷

米飯別放冷藏保存！日專家曝「冷凍口感完勝」：這溫度澱粉老更快

徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想不比每月9萬元

詹姆士連扒2碗鱘龍魚滷肉飯！大推「農村廚房」：看見台灣獨特飲食文化

美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

iPhone 12與12 Pro「差異不大卻貴5400元」？　果粉1點必買：無價

費里曼24小時內連2戰開砲　轟出隊史21年來紀錄

台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

南卡颱風重創越南釀39死　吳釗燮第一時間致電慰問

深圳特區成立40周年　習近平：堅持全面開放「引進來、走出去」

消費熱門新聞

麥當勞哆啦A夢療癒抱枕第二波明天開搶

全家X燒丼史上超強聯名又來啦！

中衛「美肌色」口罩　10/13網購開賣

當爸大轉性！張震嶽《愛我別走》神改編

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

禮客周慶adidas運動鞋4.2折

「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕！

搶瘋了！麥當勞哆啦A夢抱枕「未開賣就完售」

虎神出沒！新店家樂福化身親子打卡熱點

SUBWAY「香料蔬菜球堡」新上市！

維尼粉快衝！小7迪士尼集點送

必勝客萬聖節「暗黑比薩」只賣1個月

週年慶開跑！玩家瞄準「PS5最佳組合」日本製機種

哆啦A夢抱枕太夯！阿嬤狂問：可以賣我展示品嗎？

更多熱門

相關新聞

叫麥當勞買1送1　「訂3次才成功」變受害者

叫麥當勞買1送1　「訂3次才成功」變受害者

這下要吃到什麼時候啦！一名女網友在臉書《爆廢公社二館》發文，說最近FoodPanda有跟麥當勞合作，推出買一送一的活動，結果她下單卻一直顯示錯誤，下到第3次才跳出成功畫面。好笑又崩潰的是，她事後發現3筆訂單都下訂成功，「結果好了，前面錯誤的居然都下訂成功」，結局一曝光，其他人紛紛笑噴。

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

麥當勞哆啦A夢抱枕秒殺　網：記憶吐司沒了

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

麥當勞哆啦A夢抱枕首波開賣

心好暖！英男每周為速食店一名陌生人結帳

心好暖！英男每周為速食店一名陌生人結帳

正妹遭搭訕「躲進麥當勞」畫面曝...怪男繼續跟

正妹遭搭訕「躲進麥當勞」畫面曝...怪男繼續跟

關鍵字：

麥當勞哆啦A夢

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面