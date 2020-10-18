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台首宗人肉炸彈案揭祕！警扮記者拆彈失敗　嫌引爆：數到50讓你跑

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黃金生抱著汽油彈，接受警察喬裝的記者採訪，訴說委屈與不平。（東森新聞提供）

圖、文／鏡週刊

17年前，台灣發生治安史上第一起人肉炸彈客自爆案。通緝犯黃金生在新北市新店山區遭警方圍捕，最後抱著一顆汽油彈與警方對峙7小時，期間還要求媒體採訪，希望透過現場連線訴說委屈。警方派人喬裝記者，與另一名正牌記者帶攝影機和黃溝通，並提供摻有安眠藥的檳榔讓黃嚼食，希望趁機搶下黃的炸彈，無奈黃察覺有異，要求員警與記者離開，最後引爆汽油彈自盡。

2003年4月16日，時任新北市警局新店分局偵查隊偵查佐施俊雄正在休假，晚間7點，他騎著機車準備回新店烏來老家，卻發現路旁停滿了消防車、採訪車，他好奇停車察看，才一下車，就被時任新店分局偵查隊長洪俊義看見，洪一把拉住他，並立即下達任務指示，要求他參與談判。

施俊雄表示，人肉炸彈客自爆案，是他從警32年印象最深的刑案。

　

自戕未果　持汽油彈嗆聲

施俊雄告訴本刊，17年前的往事，至今仍歷歷在目，驚險的談判過程讓他永生難忘，更直言這是他從警32年生涯中，印象最深刻的刑案。

原來當天下午，新店警方與刑事警察局幹員循線圍捕一名改造槍枝的通緝犯黃金生，黃先是在一處鐵皮屋內與警方對峙，但是因無路可逃，加上不想再次入監服刑，索性持改造手槍自轟尋短，沒想到卻因槍枝卡彈無法擊發，最後竟抱著一顆汽油彈，逃到附近一處山路邊坡，不斷嗆聲要與警方同歸於盡。

黃金生（中）早年曾因涉及毒品、槍砲等案件，多次遭警方逮捕。（東森新聞提供）

警方曾在黃金生身上搜出他自己改造的槍彈。（東森新聞提供）

警方的情資顯示，黃金生曾在海外學習土製炸彈技術，對他懷中炸彈的威力不敢輕忽，因此不敢貿然攻堅，改採談判的方式企圖化解他輕生的念頭，但黃態度堅定、拒絕投降。為了陳述自己的委屈，黃向警方要求，希望媒體能到場採訪，警方為了伺機制伏黃，於是找了路過的偵查佐施俊雄穿電視台制服，及一名真的媒體記者持攝影機，到場與黃「現場連線」。

施俊雄與這名記者雖然聽取警方的任務提示，但2個人一開始根本摸不著頭緒，只知道要與歹徒談判，2人穿上防彈背心，隨即挺進現場，當他們看到歹徒抱著一顆巨大的汽油彈時，心已涼了一半。

「阿娘喂！這個汽油彈這麼大！」施俊雄與記者才靠近黃金生身邊，就嚇得直冒冷汗，這時記者先開口：「黃金生，我們是電視台記者，來採訪你了。」黃聽到後，原本有些疲累的眼神突然亮了起來，接著便說：「你們過來啦！我不會害你們。」聽到黃釋出善意，施馬上接著說：「我怕汽油彈會爆炸，你可以先放下來嗎？」

刑警施俊雄（左）扮成電視台記者，與扛著攝影機的正牌記者（右）準備進入封鎖現場談判。（東森新聞提供）

　

傾聽委屈　伺機化解僵局

黃金生聽了有些憤怒，便隨口回說：「那你們不要採訪了！」施俊雄為了要達成任務，只好靠近黃身邊坐了下來，開始傾聽他的委屈，此時手持攝影機的記者則把頭燈照向黃懷中的炸彈，希望讓在後方持夜視望遠鏡監控的警界高層，能看清楚炸彈的構造。

施俊雄告訴本刊，觀察約半小時後，發現黃金生的炸彈是由4組黑火藥與1組汽油彈組成，以拉引方式引爆，警方原想用剪刀剪斷，但黃把引線緊緊纏在手掌中，因風險太大作罷，之後又打算找狙擊手，直接朝黃的頭部射擊，但又擔心影像被直播出去、畫面太血腥而放棄。

刑警喬裝成電視台文字記者，拿著麥克風接近黃金生，希望勸他投降。（東森新聞提供）

這時的黃金生以為電視台正在現場連線，滔滔不絕訴說這些年的委屈，包括如何被朋友出賣、錢被誰騙了等等，警方也試圖從他的說法拼湊線索，希望能順利找到化解僵局的方法。施俊雄表示，當時他感受到黃情緒起伏很大，言語時而高亢、時而低落無助，他聞到黃身上傳出酒味，懷疑黃之前有喝酒，因此詢問：「要喝水嗎？」黃一口答應，他立即轉身向長官回報。

　

摻藥露餡　歹徒識破身分

此時正牌記者想要轉移黃的注意力，拿出相機向他說，要拍幾張照片給其他報社，但拍照時會有閃光燈，希望黃不要嚇到。黃一聽隔天要上報，嘴角不時露出得意的微笑，之後就按照記者的指示，擺姿勢拍照。

在後方觀察的警方見機不可失，打算在礦泉水、運動飲料摻入安眠藥，希望讓黃金生喝下後昏睡，伺機奪下他的炸彈，沒想到礦泉水、運動飲料摻入安眠藥之後，由透明變成藍色、翠綠色，警方只好放棄，繼續討論其他對策。

黃金生後來表示想吃檳榔，警方靈機一動，將安眠藥磨成粉末狀，加在「包葉仔」檳榔的「白灰」內，黃不疑有他，一口氣拿了2顆塞入嘴裡大嚼特嚼，警方見狀，認為黃終於中招了。警方在檳榔內摻入安眠藥，希望黃金生嚼食後昏睡，趁機奪下汽油彈。（圖為示意畫面）

施俊雄說，吃下摻有安眠藥檳榔的黃金生卻好像沒事一樣，並未出現想睡覺的眼神，他懷疑可能與黃剛喝了酒有關，因此又回頭拿了2瓶運動飲料，把其中一瓶摻有安眠藥的交給黃，另一瓶沒摻的自己喝。為了怕黃起疑，他還刻意要持攝影機的記者把機器放下，希望灰暗的夜色能騙過黃的目光。

此時黃金生與警方對峙已經超過7個小時，可能真的口渴了，他一拿到飲料不假思索就喝了下去。約5分鐘後，黃可能發覺檳榔或飲料不對勁，只見他臉色一沉，淡淡地對著施俊雄及記者說：「我知道你們是警察，不是記者，你們有家庭、妻小，不要跟我『配』，跟我『配』你們不划算。」

施俊雄一聽驚覺不對，連忙安撫黃金生：「大仔，莫按呢啦！好好商量啦！」但黃不為所動，並拉高聲量說：「我算50聲給你們跑！」接著開始倒數。當時施還試圖勸黃，但記者見情勢不對，趕緊上前抱住施說：「走了啦！要爆了！」

喬裝成記者的刑警與正牌記者往外跑沒多久，黃金生便引爆炸彈。（圖為示意畫面）

　

引爆炸彈　遺體支離破碎

2人跑了幾步後，發現一旁有警方的偵防車，立即縱身跳到車前，此時後方傳來熱氣，接著聽到一聲低沉的爆炸聲，聲音雖然不大，卻因當地是山谷，3秒後還聽到另一邊山頭傳來回音，現場沉寂數秒，大家才回過神來。

爆炸現場冒出一顆巨大的火球，火勢猛烈、直衝天際，連一旁的樹枝也因此著火，警方與消防隊員見狀立刻上前滅火，卻發現路面盡是黃金生炸碎的屍塊，軀幹也早已殘破不堪，確定他當場死亡。

汽油彈引爆時，現場火光四射，黃金生同時也被炸碎。（東森新聞提供）

施俊雄告訴本刊，他起身時與搭配的記者相互擁抱，慶幸平安無恙，但全身早已溼透，他第一時間向同事借來手機打電話回家報平安，當妻子得知現場那位「胖胖的記者」竟是自己的丈夫，就在電話那頭哭了起來，他不知怎麼安慰妻子，只能頻頻道歉。

施俊雄與記者等檢察官看完現場，持香走近黃金生的大體，感謝黃「沒一起帶走他們的性命」，並默默祝黃一路好走，希望他來生能做個好人。

刑事特搜

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