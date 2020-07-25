勞動節登山活動延至今日　逾2千名勞工及親眷參與紓壓健身 

▲雲林縣府每年皆會於五一勞動節前辦理勞工親子登山活動，今年因新冠肺炎疫情影響延期至今日，活動由縣府及雲林縣總工會共同舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府25日上午盛大舉辦勞工親子登山活動，於古坑鄉荷苞山建德寺地母廟前逾2000名工會勞工及眷屬熱情參與，沿著地母廟後方步道慢行，雲林縣長張麗善、雲林縣總工會理事長陳錦煌及勞工處同仁親至登山口發放毛巾，鼓勵鄉親走出戶外紓壓健身。

勞工處副處長許木山指出，日前開始勞工處人員卯足勁全力準備，除了提前探勘登山路線外，更親至場地所在地的地母廟參拜，祈求保佑活動順利進行，而活動除準備豐富的表演節目和摸彩外，現場設置中西醫義診、男女美髮義剪、視障按摩體驗等攤位，陪伴參加勞工可以度過休閒健康、愉快的一天。

雲林縣長張麗善表示，縣府每年皆會於五一勞動節前辦理勞工親子登山活動，今年因新冠肺炎疫情影響延期至今日，活動由縣府及雲林縣總工會共同舉辦，特別挑選在景色優美的荷苞山地母廟登山步道，目的在於讓辛勤的勞工朋友在工作之餘也能適度地放鬆心情，享受山林的滋潤，期望增進勞工身心健康。

張麗善說，感謝所有勞工朋友在工作崗位上的努力付出，使社會和諧穩定，也對於本次疫情之下各行各業的勞工與政府攜手一同對抗表達最高敬意與謝意。勞工是經濟發展的重要基石，未來縣府將持續和勞工站在一起，落實勞動政策，保障勞工權益，提升勞工福祉，以創造安全健康的優質勞動環境。

▲雲林縣長張麗善、雲林縣總工會理事長陳錦煌及勞工處同仁親至登山口發放毛巾，鼓勵鄉親走出戶外紓壓健身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►二手票券豐富你的生活



►「即日起，我退出老化黨。」



【其他新聞】

►2020雲林海洋音樂祭 舞立方趙敦毅明日成龍溼地磅礴開場

►23年來活豬外銷香港首例！雲林種豬業者興奮幫送機再創光榮

►百年瑞春醬油捐百萬元 西螺福興宮太平媽祖整建添經費

►禽流感走私疫苗濃縮液！海巡署雲林查緝隊逮2嫌 可供50萬隻鵝施打