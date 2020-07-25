　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動節登山活動延至今日　逾2千名勞工及親眷參與紓壓健身 

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲縣府每年皆會於五一勞動節前辦理勞工親子登山活動，今年因新冠肺炎疫情影響延期至今日，活動由縣府及雲林縣總工會共同舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣府每年皆會於五一勞動節前辦理勞工親子登山活動，今年因新冠肺炎疫情影響延期至今日，活動由縣府及雲林縣總工會共同舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府25日上午盛大舉辦勞工親子登山活動，於古坑鄉荷苞山建德寺地母廟前逾2000名工會勞工及眷屬熱情參與，沿著地母廟後方步道慢行，雲林縣長張麗善、雲林縣總工會理事長陳錦煌及勞工處同仁親至登山口發放毛巾，鼓勵鄉親走出戶外紓壓健身。

勞工處副處長許木山指出，日前開始勞工處人員卯足勁全力準備，除了提前探勘登山路線外，更親至場地所在地的地母廟參拜，祈求保佑活動順利進行，而活動除準備豐富的表演節目和摸彩外，現場設置中西醫義診、男女美髮義剪、視障按摩體驗等攤位，陪伴參加勞工可以度過休閒健康、愉快的一天。

雲林縣長張麗善表示，縣府每年皆會於五一勞動節前辦理勞工親子登山活動，今年因新冠肺炎疫情影響延期至今日，活動由縣府及雲林縣總工會共同舉辦，特別挑選在景色優美的荷苞山地母廟登山步道，目的在於讓辛勤的勞工朋友在工作之餘也能適度地放鬆心情，享受山林的滋潤，期望增進勞工身心健康。

張麗善說，感謝所有勞工朋友在工作崗位上的努力付出，使社會和諧穩定，也對於本次疫情之下各行各業的勞工與政府攜手一同對抗表達最高敬意與謝意。勞工是經濟發展的重要基石，未來縣府將持續和勞工站在一起，落實勞動政策，保障勞工權益，提升勞工福祉，以創造安全健康的優質勞動環境。

▲縣府每年皆會於五一勞動節前辦理勞工親子登山活動，今年因新冠肺炎疫情影響延期至今日，活動由縣府及雲林縣總工會共同舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、雲林縣總工會理事長陳錦煌及勞工處同仁親至登山口發放毛巾，鼓勵鄉親走出戶外紓壓健身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►二手票券豐富你的生活


►「即日起，我退出老化黨。」


【其他新聞】

►2020雲林海洋音樂祭　舞立方趙敦毅明日成龍溼地磅礴開場

►23年來活豬外銷香港首例！雲林種豬業者興奮幫送機再創光榮

►百年瑞春醬油捐百萬元　西螺福興宮太平媽祖整建添經費

►禽流感走私疫苗濃縮液！海巡署雲林查緝隊逮2嫌　可供50萬隻鵝施打

ET快訊
威力彩飆31億！正妹命理師曝「4種人」最有機會變富翁
李眉蓁設競總！爆開場前「人潮悽慘」　空中俯視照曝光
威力彩直衝31億！　「4次20億頭獎」二區都開這兩碼
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

勞動節登山活動延至今日　逾2千名勞工及親眷參與紓壓健身 

特教中心冷氣壞了！老闆聽「沒錢換」立刻到場　霸氣一舉動暖哭5000人

雲林身障希望工場搬家一波三折　縣府協助修訂面臨道路寬

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用　市府：將調查釐清

不止旅遊景點爆人潮　水果、蘭花種苗內外銷也熱絡…紙箱需求旺

青春活力沙灘排球趣味競賽　學甲警加強預防犯罪宣導確保暑期安全

台中「香蕉新樂園」歇業2個月又亮燈　台灣人美好回憶又回來了

台南觀光工廠再添強力生力軍　黃偉哲：樂見萬國通路觀光工廠與城市共進共榮

小琉球龍蝦洞潛水客體力不支　大呼救命藍鯨號秒救援

三峽恩主公醫院門診大樓正式開幕　全「心」服務三鶯在地民眾醫療照護

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

陳若儀不知道老公的歌「任賢齊喔？」　林志穎氣pupu：是我的啊！！

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

勞動節登山活動延至今日　逾2千名勞工及親眷參與紓壓健身 

特教中心冷氣壞了！老闆聽「沒錢換」立刻到場　霸氣一舉動暖哭5000人

雲林身障希望工場搬家一波三折　縣府協助修訂面臨道路寬

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用　市府：將調查釐清

不止旅遊景點爆人潮　水果、蘭花種苗內外銷也熱絡…紙箱需求旺

青春活力沙灘排球趣味競賽　學甲警加強預防犯罪宣導確保暑期安全

台中「香蕉新樂園」歇業2個月又亮燈　台灣人美好回憶又回來了

台南觀光工廠再添強力生力軍　黃偉哲：樂見萬國通路觀光工廠與城市共進共榮

小琉球龍蝦洞潛水客體力不支　大呼救命藍鯨號秒救援

三峽恩主公醫院門診大樓正式開幕　全「心」服務三鶯在地民眾醫療照護

印度飆風戰機將進駐中印邊境　法國批准搭載「鐵鎚鑽地炸彈」

地方熱門新聞

遊客塞爆了！　澎湖居民買水過活

中華電信員工內神通外鬼假合約獲利3000萬

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

特教中心冷氣壞了　老闆一舉動暖哭千人

彰化水利會砍400棵樹種電

李宗盛捐家屋蓋長照大樓　陪母現身動土典禮

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

中埔模範父親表揚大會濃濃夜市趣

台南市有地疑遭長期遭占用違法使用

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

台中「香蕉新樂園」重新開幕

檢視污水下水道管路　宜蘭「忍者龜」TV檢視器應戰

更多熱門

相關新聞

製造業無薪假人數創疫情以來新高！　勞動部說主因是這個產業

製造業無薪假人數創疫情以來新高！　勞動部說主因是這個產業

勞動部今（24）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到1,049家，實施人數25,208人。跟上期公布的數據相比之下，本次新增75家，人數新增1,601人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

發現自己遭到高薪低報怎麼辦？　勞保局教你2招自保

發現自己遭到高薪低報怎麼辦？　勞保局教你2招自保

壞壞熊熊又來！緊貼熟女「蹭下面」

壞壞熊熊又來！緊貼熟女「蹭下面」

短褲妹爬山遇黑熊抱抱　自拍照曝光！

短褲妹爬山遇黑熊抱抱　自拍照曝光！

退休勞工注意！無論年齡多大　重返職場每月照領領6%勞退金　　

退休勞工注意！無論年齡多大　重返職場每月照領領6%勞退金　　

關鍵字：

登山健行勞工五一

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

桃園妹「下面有東西」驚醒！睜眼見男友爸崩潰

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

新北貢寮龍洞驚傳176人遭浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

海邊爽玩4小時！女高中生眼睛流黃膿

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面