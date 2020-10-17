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美宣布將出售「海軍打擊飛彈」給羅馬尼亞　總價達近90億！

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實習記者周依儒／綜合報導

美國國務院於本月16日批准對羅馬尼亞出售海軍武器和海防系統（Coastal Defense Systems，簡稱CDS）等相關設備，出售價格高達3億美元（約新台幣90億），目前也已通知美國國會，倘若國會沒有反對，兩國將就價格和數量開始進行談判。

▲海軍打擊導彈（Naval Strike Missile ）。（圖／翻攝Military.com）

▲海軍打擊導彈（Naval Strike Missile ）。（圖／翻攝Military.com）

綜合外媒報導，根據美國國防部安全合作局（DSCA）16日公告，羅馬尼亞政府請求購買2個海防系統，其中包括10個戰術數位資訊鏈路（Link 16）、聯合戰術無線電系統（MIDS-JTRS），另外也包括2個海防系統消防配送中心（Coastal Defense System Fire Distribution Centers）、4輛機動運載火箭、運輸裝載車輛和海軍打擊導彈（Naval Strike Missile，簡稱NSM）。

據了解，海軍打擊導彈是一種可以貼海飛行的巡弋飛彈，因此難以被敵國的雷達偵測，且能夠打擊100多公里以外的目標。DSCA表示，這項軍售案將改善羅馬尼亞在黑海上的防禦能力，同時也能提高該國在面對現在和未來的威脅，不過此次的公告並非確定此次兩國的軍售案，還需等待美國國會同意，倘若同意兩國就會開始進行數量和價格的談判。

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