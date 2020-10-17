貧窮正妹網戀！大16歲未婚夫最後曝「真實身份」　人生秒逆轉

▲2人感情仍非常甜蜜。（圖／翻攝自臉書／Sang Le）

圖、文／CTWANT

家境貧困的正妹桑樂原本想靠選美比賽來改善家境，結果在15名止步，只好回學校繼續升學，沒想到在網路上邂逅大16歲男網友當安進而交往，直到結婚前夕才知對方竟是富商，人生大逆轉。這對夫妻的近況曝光，2人即將迎接第二個孩子，婚姻生活幸福美滿。

王子與公主的童話故事真的有，根據越南媒體《eva.vn》報導，正妹桑樂（音譯，Phu Yen Sang Le）外型相當亮眼，為了改善家中環境，曾參加2015年環球小姐比賽，可惜在15名就止步。無法靠成名賺錢的她，只好回學校認真唸書，希望有朝一日可以翻身。

▲即使懷孕，桑樂四肢仍舊纖細。（圖／翻攝自臉書／Sang Le）

求學期間，桑樂在網路上與大16歲男網友當安聊得非常投機，進而成為情侶，交往2年便決定攜手共度一生。驚喜的是，桑樂在結婚前夕才知道，原來男友竟是越南富商，專做製糖，版圖還擴及娛樂產業，名下財產無數。

▲當安非常寵愛桑樂，幾乎每月帶妻子出國看看世界。（圖／翻攝自臉書／Sang Le）

而當安非常寵愛桑樂，幾乎每月帶妻子出國看看世界，且即使結婚後也不會限制妻子出來拋頭露臉，還支持她接拍電影。2人婚後育有一女，第二個孩子即將在下個月到來。從最新照片中可以看見，身懷六甲的桑樂仍非常有魅力，美貌完全不受懷孕影響。

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