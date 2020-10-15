隔夜菜藏致命危機！ 譚敦慈：外食這「2種菜」千萬別打包

▲根據調查，大腸癌的危險因子，除遺傳、肥胖、不運動、愛吃油炸燒烤類食物，愛吃「隔夜菜」也被列入新的危險因子。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

藝人錦雯的老母親愛當「省婆」，老是加熱隔夜菜吃，結果隔夜菜吃到中毒險死。到底吃隔夜菜，或是家長幫孩子準備隔夜菜便當，有沒有健康疑慮？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈提出幾項建議，教育大眾怎麼吃隔夜菜最安全。

據《TVBS新聞網》報導，隔夜菜對健康最大的傷害，不在食物本身，而是隔夜菜容易因為保存不佳，出現「細菌污染」等問題。所以如果家長想幫孩子把前一晚煮好的飯菜裝成便當，最好是一煮好上桌，大家還沒開動前，就先裝好便當，而不是等全家都吃差不多了，才開始把剩菜裝進便當盒。而裝進便當的餐食，只要摸外盒不燙手，最好就趕快拿去冰冰箱，降低食物變質、孳生細菌等問題。

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譚敦慈並提到，有幫孩子帶便當的家長，建議如果前一晚要打包便當，最好不要帶深綠色蔬菜。她表示，因為一方面，深綠色蔬菜放涼再蒸，口感、外觀都不夠好；而且綠色蔬菜成長過程中，需要吸收環境中的氮肥，第二天透過蒸便當再加熱，會轉化成更多容易致癌的亞硝酸鹽，建議便當菜最好選擇像是白色的蔬菜和根莖類食物等不容易蒸過變色的蔬菜，相對較安全。

另外，很多人如果外出吃大餐，吃剩的食物因為怕浪費，多會要求店家打包帶走。譚敦慈提醒，餐廳大菜若想打包，也不是什麼菜都適合帶回家，她建議「魚蝦貝類」與「冷盤菜」最好放棄。她解釋，因為魚蝦貝類容易有海洋弧菌等細菌，且蛋白質放隔夜後，也易形成有毒的亞硝胺，如果當餐沒吃完，最好直接放棄；而冷盤拼盤的菜，通常都是已經煮好、放涼再冰過，離起鍋時間隔太久了，細菌孳生機率比較高，也不建議打包帶回家。

譚敦慈建議，外食若想打包剩菜，最後預先算好可能留下來的份量，還沒開吃前就先打包起來，有湯汁的食物，最好只打包料、不打包湯；帶回家後應立刻冰起來，隔天要先充分煮沸加熱後再吃，光用微波加熱是不夠的，而隔夜菜若都到了第2天還吃不完，建議直接放棄丟掉，比較安全。

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