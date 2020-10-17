中國將打造新世代核潛艦！　美國衛星照曝光「渤海重工」船廠擴建

▲解放軍為打造新世代潛艦，擴建船塢。圖為解放軍095核潛艦。（圖／翻攝自新華社）



記者林彥臣／綜合報導

中國為了成為「藍水海軍」大國，一直積極建造核動力潛艦，過去中國的核潛艦隊，受限於造艦能力，只有一個船廠能夠承造，然而美國的衛星空拍照拍到，遼寧葫蘆島的「渤海船舶」重工船廠已經大幅擴建，能夠容納的空間大幅增加。

根據美國海軍研究協會新聞（USNI）報導，中國在未來10年能夠造多少潛艦，一直是熱門話題，海軍情報局（ONI）最近預測，到2030年，中國的潛艦隊將增加至少6艘核動力攻擊潛艦。

從商業衛星空拍的照片分析，葫蘆島的「渤海船舶」重工船廠進行了新建船塢工程，似乎跟2015年建造的船塢差不多，這普遍認為用來建造新世代的核潛艦，新的船塢估計可以同時建造2艘潛艦，也就是當所有新船塢都打造完成，可以同時打造4艘潛艦，如果船廠另一頭的老舊船塢還堪用，還能再打造1艘，也就是最多可以同時打造5艘。

核潛艇包括彈道飛彈潛艦（SSBN）和攻擊潛艇（SSN）。所有核潛艦均在渤海造船廠建造，因此其能力將成為艦隊總實力的主要因素。

渤海船廠最可能建造三種新型潛艦，分別是093B、095型與096型核潛艦，093B與093A 最大的不同，在於增加了垂發巡弋飛彈發射管。這可讓093B搭載更多巡弋飛彈，增進戰略打擊力。一般認為，鷹擊-18（YJ-18）反艦飛彈相當於俄羅斯的「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈。

而更先進的095型可望保有093B型的一切性能，而且隱密性更高。至於下一代096型核潛艦，則是094型的後繼型，它們可望加強6艘094型潛艦的戰力，而不是加以取代。五角大廈提供給國會的《2020中國軍力報告》預測，到2030年時，解放軍會有8艘核動力彈道飛彈潛艦。