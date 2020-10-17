生而為GAY我很抱歉！16歲偷偷賣身真實經歷⋯推特爆紅漫畫來台

▲推特爆紅！日本作家莫奇吉（もちぎ）作品在台發行中文版。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／台北報導

日本作家莫奇吉（もちぎ）將自己的真實經歷，從18歲開始在同志風俗店的工作經驗畫成漫畫，結合有趣的人事物，在推特感動超過百萬網友，讓不少人表示「笑中帶淚」！他的作品也被集結成書，獲AMAZON書店5星評價，如今中文版《生而為GAY，我很抱歉》、《生而為GAY，那又如何》由尖端出版在台發行，他甚至主動為台灣讀者在扉頁加筆！

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▲日本作家莫奇吉（もちぎ）將真實經歷畫成漫畫。（圖／尖端出版提供）

莫奇吉為了逃離「毒親」和貧困生活，16歲時偷偷離家賣身，但在「性向」東窗事發後逃離家鄉，騎了一整夜的車抵達東京，開始過著一邊在風俗店工作、一邊存錢上大學的日子。

家鄉母親無法接受莫奇吉的性向，總是對努力唸書的他出言辱罵，「你在諷刺我嗎？覺得你媽國中畢業很丟臉嗎。」而到了東京後，莫奇吉常常在接客的空檔背單字、準備考試，堅強走自己的路。

但好不容易考上大學、唸完大學的他，也離開了燈紅酒綠生活，卻在進入一般企業就職時面臨了危機，常被同儕找麻煩，不僅在大庭廣眾質問他「你是GAY吧？」甚至將他貼上「會害公司蒙羞」的標親，逼迫他自請離職。

莫奇吉當時問「我不懂自己挨罵的理由，請問我⋯⋯我有害公司虧損嗎?」而對方說，「你害公司招牌黑掉，以後別想好好待在這裡。」不管工作多努力、辛苦，都敵不過世俗眼光，身心受創的他又重回性產業服務，輾轉在摯友幫助下轉而投入同志酒吧。

▲莫奇吉（もちぎ）作品在推特爆紅！如今由尖端出版在台發行中文版。（圖／尖端出版提供）

不再賣身以後，他把從業多年累積的世故與愛，分享給除了同性外更多元的顧客。當年為了逃離母親而離家奮鬥的少年莫奇吉，成為溫柔強大的「媽媽桑莫奇吉」，用一篇篇故事告訴讀者，「生而為任何人，都要幸福、自由地生活，永遠不需要對誰抱歉」。

「莫奇吉（もちぎ）」系列活躍於推特與日本部落格，常被各大翻譯平台轉載，雖是以特定族群的風俗店與酒吧為背景，情節卻處處重擊一般大眾的心，傳遞出人不會因角色、行業、經歷甚至性向的不同，而有所差異。

此次中文版同步推出《生而為GAY，我很抱歉：我的性決定我的人生》與《生而為GAY，那又如何：在同志酒吧長大的我們》2冊，直接從莫奇吉在風俗店出道，一路看到他轉職為酒店媽媽桑。

▲出版社將刻板印象標籤呈現於公關書互動。（圖／尖端出版提供）

莫奇吉知道作品要推出中文版，而且是在亞洲第一個通過同婚合法的台灣發行，便主動為台灣讀者在扉頁加筆，繪製了主角莫奇吉與人氣超高的好友角色「貓輩」，獨家收錄在中文版《生而為GAY，那又如何：在同志酒吧長大的我們》當中。

作品也獲得各界名人掛名推薦，包括作家陳雪、盛浩偉，漫畫家HOM、貞尼鹹粥，插畫家桃色壞男孩(李桃)、圖文界甜心教主阿噗叔叔，立法委員林昶佐、台灣基督長老教會牧師陳思豪等。

▲日本作家莫奇吉（もちぎ）作品在台發行中文版，贈品用傳統的「喝符水」概念，把驅邪符咒轉換為「驅除偏見」的可愛貼紙。（圖／尖端出版提供）