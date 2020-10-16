北投泡湯慘遇變態！慈祥爺爺伸狼爪：今晚陪我　碰上一招慘吃癟

▲男子到北投泡溫泉，居然碰上變態爺爺。（示意圖／取自Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

放假泡湯竟然遇到色狼！一名男子15日趁著休假前往北投泡湯，沒想到走進某家湯屋，突然被一名老爺爺騷擾，大腿被拍了好幾下，還被問「我給你一萬，你今天陪我」，讓他超級傻眼，明明就是知名溫泉館，怎麼會碰上這種事。

這名男子在臉書社團「爆怨公社」中分享親身案例，他15日趁著休假，前往北投某家溫泉會館泡湯，緩解一下身上的疲憊，出發前與女同事分享計畫，卻被告知「那裏很多Gay」。

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不過，他已經去過2次，都沒有碰到過，因此依然按照原定行程，前往該溫泉會館泡湯。當他入場沖澡時，注意到其他不尋常的目光，當時沒有放在心裡，沒想到突然就這樣被盯上，遭到一路尾隨，所幸後來人愈來愈多，並沒有發生什麼意外。

等到泡湯完畢，他在更衣室內換衣服，突然有名慈祥的老爺爺上前搭話，問男子「知道這裡很多Gay嗎」。雙方經過一陣攀談，老爺爺的手突然開始不安分，在男子大腿上拍了幾下，還詢問「有沒有交女朋友」的問題。

▲泡湯可以舒緩身心，但碰上變態的話，反而讓心情更差了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



得到否定的答案，老爺爺得寸進尺，手開始往男子的大腿內側游移，向男子說，「那我給你一萬，你今天陪我？」男子這才知道事情不對，立刻抓住老爺爺的手指，接著大力扭轉，讓對方痛到放棄，才成功解決遇到騷擾的事件。

不舒服的經歷也讓男子痛罵，明明這家溫泉會館小有名氣，泡起來療效也不錯，而且帶小孩來泡湯的家長也不少，沒想到竟然有這種狀況發生。

不過，網友看完男子悲慘的經歷，似乎沒有想要安慰的意思，反而惡搞回應，「會不會很快就有人去喊：爺爺，我不想努力了」、「1萬怎麼可能會陪他 至少也要I phone 12」、「一萬太汙辱人了吧 , 要就汙辱我一千次」、「拗著他的手指說…你給我1萬塊，我不拗斷你的手指！」

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