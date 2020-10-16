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剛來就得罪主管！新人還原「超直白回應」形象黑化　網曝唯一解法

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▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲職場上別太誠實地說出真心話。（示意圖／pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

職場上很多眉角要注意，與同事、主管間的互動也是一門學問。一名社會新鮮人崩潰表示，他才剛到新公司1個多月就和主管交惡，「從那時開始態度就變得很冷淡，跟我一個同期的比起來差距更明顯」，使得他心情也受到影響，近期工作上不斷出包，主管就更不喜歡他，不斷惡性循環，他只好趕快PO文求救。

原PO在PTT表示，他剛來的時候主管就說希望他和同事多交流，結果當下他誠實回應，「我希望能給我一點時間去適應，我現階段大概還是希望保持距離，不過我會努力去做到。」可能是這回應太過直接，自那天以後主管明顯冷落他，也對他比較沒耐心。

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後來副主管有針對此事找他聊了很久，對話中也算是有解開心結，雙方說好一起調整互動模式，但前幾天同事突然幫他更換座位，讓他和主管保持一點距離，此舉讓他更加慌張，擔心是不是主管更討厭他了，「請大家毫不留情的罵我吧！如果有任何建議都可以提出來。」

工作,職場,加班,孤單,男性（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲網友建議現階段只能先把工作表現好。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

網友看完紛紛替他捏把冷汗，「聽到你這種說法肯定就全黑了，不用期望在主管心裡洗白」、「記住演技很重要，哪個環境都一樣」、「你自己說要保持距離，人家就照你的意思，現在你又覺得主管跟別的同事比較好」、「你希望別人對你好，但自認自己宅所以不想跟別人交流，這樣不是不對等嗎？」

有人建議，如果還想繼續待在這間公司，目前最好的辦法就是把焦點放在工作上，專心做好份內的事，至少不要再出包讓主管更反感，「一直想洗白反而會弄巧成拙吧，好好做事情做出成績，老闆自然會看到，慢慢會改觀」、「你越害怕主管對你的看法不佳，就越難表現得體，將焦點放在工作上，踏實學習，等到氣氛好的時候再自嘲自己嘴笨即可。」

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