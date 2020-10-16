成都大學黨委書記遺體尋獲　死諫指控校長「利益鬥爭」

▲成都大學黨委書記死諫。（圖／翻攝鳳凰新聞）

文／中央社台北16日電

中國成都大學黨委書記毛洪濤昨天發出絕筆信，控訴遭到校長王清遠的利益集團鬥爭後失聯。陸媒報導，毛洪濤的遺體已在他家附近的河邊尋獲。

黨委書記是中國大學的「一把手」，位居校長之上，但校長竟能鬥到毛洪濤以死相諫，大陸網友群起要求中央介入調查，本案恐將引發一連串政治風暴。

經濟參考報中午報導，數個消息來源確認，毛洪濤的遺體已被找到，地點在他位於成都溫江住家附近的江安河畔。

成都大學辦公室工作人員則表示，尚不清楚情況；而該校宣傳部辦公室及數名領導人，包括成都市教育局主要領導的電話，則一直無人接聽，也未回覆簡訊。

新京報報導，成都天地聖苑禮儀服務有限公司的一名工作人員上午透露，今天早上7時許，公司收到一具遺體，「登記的名字是毛洪濤，今年50歲左右。公安部門的法醫已經到他們公司進行了屍檢」。

▲毛洪濤在微信朋友圈發文後即失聯。（圖／翻攝鳳凰新聞）

毛洪濤居住地所在的成都市公安局溫江區分局一名工作人員表示，關於毛洪濤失聯一事的最新進展，目前他們部門並不清楚，可以關注相關部門的發布會進行瞭解。

據報導，15日早上6時許，毛洪濤在自己的微信朋友圈發出絕筆信後，手機始終處於關機狀態，其家人、同事無法聯繫到他。多方隨即報警，警方受理後介入尋找。

成都大學昨天隨後發表聲明稱：「今晨，成都大學黨委書記毛洪濤同志在個人微信朋友圈發文引發關注。成都大學立即成立工作專班，正配合相關部門開展調查，進展情況將及時公布。」

根據陸媒取得的截圖顯示，毛洪濤在絕筆信直指成都大學校長王清遠是他遇過最極致的小人、偽君子，披著學者的外衣，滿心名利追逐，在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求。

他控訴王清遠「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致」。

毛洪濤並稱，他和王清遠表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是「深刻的正義與邪惡較量」。但他沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」。

毛洪濤發絕筆信失聯後，震驚大陸社會，光是微博閱讀數就超過4億次，但官方疑似介入冷卻，相關話題被挪出熱搜榜，引發大陸網友痛批，並群起呼籲中央介入調查。

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