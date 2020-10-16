　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

成都大學黨委書記遺體尋獲　死諫指控校長「利益鬥爭」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼成都大學黨委書記死諫。（圖／翻攝鳳凰新聞）

▲成都大學黨委書記死諫。（圖／翻攝鳳凰新聞）

文／中央社台北16日電

中國成都大學黨委書記毛洪濤昨天發出絕筆信，控訴遭到校長王清遠的利益集團鬥爭後失聯。陸媒報導，毛洪濤的遺體已在他家附近的河邊尋獲。

黨委書記是中國大學的「一把手」，位居校長之上，但校長竟能鬥到毛洪濤以死相諫，大陸網友群起要求中央介入調查，本案恐將引發一連串政治風暴。

經濟參考報中午報導，數個消息來源確認，毛洪濤的遺體已被找到，地點在他位於成都溫江住家附近的江安河畔。

成都大學辦公室工作人員則表示，尚不清楚情況；而該校宣傳部辦公室及數名領導人，包括成都市教育局主要領導的電話，則一直無人接聽，也未回覆簡訊。

新京報報導，成都天地聖苑禮儀服務有限公司的一名工作人員上午透露，今天早上7時許，公司收到一具遺體，「登記的名字是毛洪濤，今年50歲左右。公安部門的法醫已經到他們公司進行了屍檢」。

▲▼成都大學黨委書記死諫。（圖／翻攝鳳凰新聞）

毛洪濤在微信朋友圈發文後即失聯。（圖／翻攝鳳凰新聞）

毛洪濤居住地所在的成都市公安局溫江區分局一名工作人員表示，關於毛洪濤失聯一事的最新進展，目前他們部門並不清楚，可以關注相關部門的發布會進行瞭解。

據報導，15日早上6時許，毛洪濤在自己的微信朋友圈發出絕筆信後，手機始終處於關機狀態，其家人、同事無法聯繫到他。多方隨即報警，警方受理後介入尋找。

成都大學昨天隨後發表聲明稱：「今晨，成都大學黨委書記毛洪濤同志在個人微信朋友圈發文引發關注。成都大學立即成立工作專班，正配合相關部門開展調查，進展情況將及時公布。」

根據陸媒取得的截圖顯示，毛洪濤在絕筆信直指成都大學校長王清遠是他遇過最極致的小人、偽君子，披著學者的外衣，滿心名利追逐，在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求。

他控訴王清遠「連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是最強烈的。一年多來，本人受到的傷害和不公，今生極致」。

毛洪濤並稱，他和王清遠表面上是校長與書記的意氣之爭，背後是「深刻的正義與邪惡較量」。但他沒想到制度機制建設、治理體系健全如此艱難，「甚至無助到付出生命的代價」。

毛洪濤發絕筆信失聯後，震驚大陸社會，光是微博閱讀數就超過4億次，但官方疑似介入冷卻，相關話題被挪出熱搜榜，引發大陸網友痛批，並群起呼籲中央介入調查。

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

 

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
賴品妤、曾玟學首公開同框　前男友也來了
快訊／共機20小時內三度擾台　入侵我西南空域
北市餐廳女店員全身被潑滿屎！　嫌犯特徵曝光
淡海新市鎮社區藏大麻養殖場　「市值逾2億」警看呆
快訊／南投機車擦撞大貨車　後座男遭輾當場慘死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

成都大學黨委書記遺體尋獲　死諫指控校長「利益鬥爭」

葛來儀：美對台戰略明晰會為台獨提供空白支票

廣州隔離酒店員工確診！　「無症狀感染」68人緊急篩檢

香港新加坡將推旅遊泡泡　台港還是沒戲

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」　園區急拉封鎖線

男童扔鞭炮炸下水道！　瞬間被噴飛3公尺「空轉2圈」重重摔下

青島疫情源頭找到了　患者共用醫療設備傳染

今日頭條告今日油條！網紅餐廳涉侵權　員工苦笑回應

解放軍跨海登陸演練　陸專家：展現維護統一信心與能力！

陳同佳來台投案陷僵局　港府：台方有政治籌謀

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

成都大學黨委書記遺體尋獲　死諫指控校長「利益鬥爭」

葛來儀：美對台戰略明晰會為台獨提供空白支票

廣州隔離酒店員工確診！　「無症狀感染」68人緊急篩檢

香港新加坡將推旅遊泡泡　台港還是沒戲

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」　園區急拉封鎖線

男童扔鞭炮炸下水道！　瞬間被噴飛3公尺「空轉2圈」重重摔下

青島疫情源頭找到了　患者共用醫療設備傳染

今日頭條告今日油條！網紅餐廳涉侵權　員工苦笑回應

解放軍跨海登陸演練　陸專家：展現維護統一信心與能力！

陳同佳來台投案陷僵局　港府：台方有政治籌謀

桃園狂男與女友大吵！5警上門竟亮槍追出門外...秒遭迴旋踼擊落

軍包機遭港令返航！民航局轟「不應臨時通知」：說明是何種危險？

捅死人獲「無保飭回」！桃園男喊：擔心讀大學的女兒…最新裁定出爐

「黑鳶小茄子」訊號出現了！　失聯2個月...屏科大感動：牠還活著

吃得到放大版棉花糖！COLD STONE推「Hershey's雙倍濃巧克力冰銅燒」

呂秋遠／不講3萬與25萬的差距　從南韓「傳奇神偷」談起

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

《刻在》同志遊行限定場！影廳內「彩虹座椅」美翻　確定有影人出席

焦凡凡「人生第一次穿歐美款比基尼」側邊全鏤空！　網狂Cue婁峻碩

線上旅展力拼住宿券！北市五星飯店殺到1.8折...2千出頭就能住

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

大陸熱門新聞

11歲男童誤食「冰6天魷魚」　恐終身洗腎

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

男腹部頻劇痛…醫一看驚「2m小腸」全塞胸腔

對岸慶光復節　陸委會提開羅宣言

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」

男子躲酒駕棄車跳河！　游到中央「消失水面」

男童調皮扔鞭炮！　瞬間被噴飛「空轉2圈」重重摔下

淘寶台灣退出　陸委會：歡迎合法經營

鬥前妻爆氣！正宮冷眼「扔2歲兒進垃圾桶」跑掉　

婚禮ing新郎突狂奔離場　網一面倒狂讚：嫁他！

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

淘寶退出台灣市場 國台辦：損害民眾及企業利益

淘寶台灣年底退出！　阿里巴巴回應了

更多熱門

相關新聞

四川暴雨樹倒壓人！大學生撐傘「揪人抬樹」

四川暴雨樹倒壓人！大學生撐傘「揪人抬樹」

四川被連日的暴雨襲擊，造成33萬多民眾受害。2日下午，成都大學流出一段視頻，只見畫面中幾十個學生聚集在戶外通道上，齊力喊著1、2、3然後一起出力，想把倒下的大樹抬起來，據悉，樹倒下時剛好壓住了該校體育學院員工，因此大家預備齊心把樹抬起來救人。

好呆萌！　浪狗亂入大學畢業照

好呆萌！　浪狗亂入大學畢業照

扁嗆小英不如馬　藍酸哪個受刑人有禮遇

扁嗆小英不如馬　藍酸哪個受刑人有禮遇

獸醫簡稚澄死諫　監院糾正桃市府

獸醫簡稚澄死諫　監院糾正桃市府

女獸醫簡稚澄死諫　BBC揭動保悲劇

女獸醫簡稚澄死諫　BBC揭動保悲劇

關鍵字：

死諫成都大學毛洪濤王清遠

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面