女友獻初夜問「跟前女友誰厲害」？醫科男挨告性侵愣了：她說很舒服

▲醫科男與女友發生性行為，卻慘挨告強制性交。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄一名醫學院男學生在擔任大學營隊隊輔時，認識了年僅17歲的小言（化名），進而交往並發生性行為，孰料，男大生卻遭女友指控，利用她提供課業協助及崇拜情感強制性交。但檢方勘驗關鍵對話後，給予男大生不起訴處分。

小言提告指出，2019年10月底某時，男友不顧她的拒絕，竟在高雄市三民區的租屋處，將她強壓床上以手指侵犯，事隔2個月，又利用她依賴男友提供課業協助及崇拜情感，要求發生性行為，雙方因而多次發生性行為，怒告男友強制性交、利用權勢性交等罪。

針對女友的控訴，男大生喊冤，表示當時是女友到床上吵他睡覺，對他又抱又親，他還向女友稱，「這樣要做壞壞的事」，女友還持續弄他，才會發生性行為，且過程中女友都沒有說不要，甚至還「有說很舒服」，每次的性行為都是在女友同意的狀況下發生，另外，女友也有他租屋處的備份鑰匙，強調「我從沒有用教導功課為由要求女友必須跟我發生性行為」。

檢方勘驗雙方對話發現，小言曾傳訊給男友，「我不是有跟你說想要生兒子」、「我跟你說喔，有時候躺在床上就想到那天的事，哈哈哈哈色鬼」、「你是不是很厲害啊，床上的事」、「我跟前女友誰比較厲害，因為對你的喜歡>對這件事的不喜歡」、「你說不可以再去你家，如果你很想要也沒有一定不可以，只是你要對我認真」、「第一次很重要很重要喔，最喜歡你」、「你害的只有腰有點酸，今天有感覺你有溫柔，我有開心，只是很害羞，太害羞了」。

檢方指出，這些訊息顯然是熱戀中男女的親密對話，小言還在12月初發生性行為前改口「沒有一定不可以發生性行為」，事後也能語氣平和和男友討論身體狀況，甚至主動提及喜歡男友、開心等情緒，不採信小言的說詞，最後給予男大生不起訴處分。

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