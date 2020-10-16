　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

果粉快筆記！　Apple官網今晚8點開放預購iPhone12、12 Pro

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者劉亭／綜合報導

在外界矚目之下，蘋果終於正式推出4款iPhone 12，新機發表會結束之後，更是讓許多果粉躍躍欲試。這次台灣更是被列入首批上市國家，今（16） 日晚上 8 時就可以開始在蘋果官網預訂。

台灣蘋果官網iPhone 12、iPhone 12 Pro在16 日晚上8點開始進行預購，23日正式開始發售；而iPhone12 mini、iPhone 12 Pro Max則在11月6日晚上9時開始預訂，11 月 13 日開始發售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而各大電信方面，也陸續公布新款iPhone方案。中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

台灣大則省掉預約流程，直接與蘋果同步於16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro，果粉可到全通路進行購買，10月23日開賣。

另外各家電商也摩拳擦掌，PChome 24h購物也將在16日晚間8點開放限量預購iPhone 12 Pro、iPhone 12；Yahoo奇摩購物中心於21日上午10點開放登記；蝦皮購物將在16日中午12點開放預約。

▲▼iPhone12。（圖表／記者崔子柔製）

▲iPhone12各款機型比較。（圖表／記者崔子柔製）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
北捷大叔手貼嫩妹胸部　遭起底是醫師…院方回應了
陳芳語吃素11年「被挖出捧生蠔照」挨轟　硬起來反擊
0元iPhone 12「月租1399綁4年」　電信商坦言：1
韓國瑜最新財產申報！存款逾3千萬　「手持股票」數字驚人
中鋼新案每坪1字頭！一開賣人潮爆炸　員工忙翻：根本百貨週年慶
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大豪雨炸宜蘭！彭啟明坦言「異常」揭原因：東北風遇上畚箕地形

拍板定案！農田停灌每1公頃補償14萬　陳吉仲：17日起開放申請

果粉快筆記！　Apple官網今晚8點開放預購iPhone12、12 Pro

Foodpanda不平等條約！外送員沒保險、禁爭僱傭權利　違約賠20萬

史上「最多大咖」合照曝！台大物理男掛牆拜：這群人拉高平均智商

5縣市防大豪雨！北台灣今晚降溫　雨彈再炸7天

搭機送爸爸骨灰罈回鄉安葬　遭白目女乘客硬擠「一屁股坐下」

被嘴甜男業務說服！單親媽買保險下場悲劇　她氣炸：還被欠錢

影／長腿網美找到了！她爬上文青店屋頂拍照　一秒毀掉6萬元木門

政院拍板北宜高鐵！ 南港到宜蘭僅17分鐘　繞過翡翠水庫集水區

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

大豪雨炸宜蘭！彭啟明坦言「異常」揭原因：東北風遇上畚箕地形

拍板定案！農田停灌每1公頃補償14萬　陳吉仲：17日起開放申請

果粉快筆記！　Apple官網今晚8點開放預購iPhone12、12 Pro

Foodpanda不平等條約！外送員沒保險、禁爭僱傭權利　違約賠20萬

史上「最多大咖」合照曝！台大物理男掛牆拜：這群人拉高平均智商

5縣市防大豪雨！北台灣今晚降溫　雨彈再炸7天

搭機送爸爸骨灰罈回鄉安葬　遭白目女乘客硬擠「一屁股坐下」

被嘴甜男業務說服！單親媽買保險下場悲劇　她氣炸：還被欠錢

影／長腿網美找到了！她爬上文青店屋頂拍照　一秒毀掉6萬元木門

政院拍板北宜高鐵！ 南港到宜蘭僅17分鐘　繞過翡翠水庫集水區

台南超少見「炙燒牛肉麵」！一碗有5種部位　熱湯還可免費續

奴才們看過來！三色喵、汪星人《月光雕刻師》全都有　讓萌寵陪伴冒險療癒一整天

北捷變態狼竟是復健醫師！外套掛手貼嫩妹胸部　羅東博愛醫院說話了

大豪雨炸宜蘭！彭啟明坦言「異常」揭原因：東北風遇上畚箕地形

誇張！建案周六開賣、周四現人龍　一個排隊位置喊10萬起跳

國民黨再次杯葛　蘇貞昌嗆：傲慢心虛、坐領高薪

立榮東沙包機遭香港要求返航　嚴德發：中共當時沒有任何軍演

起底石原聰美老公「超帥真面目」　健美身材拍泳褲照…撞臉政界男神

魯伊接任快艇主帥「獲青睞原因曝光」　洛城大咖球星力挺

蘇貞昌批陳同佳「不只是渣男」　要港府別讓殺人犯趴趴走

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

七年級10大衰事「教召只排第4」

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

5縣市防大豪雨　北台灣今晚降溫

政院拍板北宜高鐵　南港到宜蘭17分鐘

颱風「沙德爾」可能生成最新路徑曝

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

台中外送員「4杯飲料亂放」　顧客隔天下樓一看傻眼了

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚成功

月入3萬、25萬差在哪　一張宵夜圖秒解

史上「最多大咖」合照曝！台大物理男掛牆拜

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

七年級10大衰事「教召只排第4」

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

更多

最夯影音

更多
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面