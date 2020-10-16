果粉快筆記！　Apple官網今晚8點開放預購iPhone12、12 Pro

▲iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者劉亭／綜合報導

在外界矚目之下，蘋果終於正式推出4款iPhone 12，新機發表會結束之後，更是讓許多果粉躍躍欲試。這次台灣更是被列入首批上市國家，今（16） 日晚上 8 時就可以開始在蘋果官網預訂。

台灣蘋果官網iPhone 12、iPhone 12 Pro在16 日晚上8點開始進行預購，23日正式開始發售；而iPhone12 mini、iPhone 12 Pro Max則在11月6日晚上9時開始預訂，11 月 13 日開始發售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而各大電信方面，也陸續公布新款iPhone方案。中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro。

台灣大則省掉預約流程，直接與蘋果同步於16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro，果粉可到全通路進行購買，10月23日開賣。

另外各家電商也摩拳擦掌，PChome 24h購物也將在16日晚間8點開放限量預購iPhone 12 Pro、iPhone 12；Yahoo奇摩購物中心於21日上午10點開放登記；蝦皮購物將在16日中午12點開放預約。

▲iPhone12各款機型比較。（圖表／記者崔子柔製）