　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「寶可夢悠遊卡」又來了！最快12月初可以發貨　這次沒有秒殺了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

PChome 24h購物再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」。（翻攝自PChome 24h購物）

圖文／鏡週刊

去年悠遊卡公司首次推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」，14,000個數量瞬間秒殺，不少黃牛藉機哄抬喊價到2,000多元。PChome 24h購物15日再度推出此商品預購，販售時間從15日上午11時起至25日為止，每張售價390元，不過限定以「悠遊付」付款購買。而這回開賣不僅沒有當機、秒殺，商品最快也將於12月初發貨，想收藏的民眾千萬別錯過了。

去年悠遊卡公司首次推出精靈球造型悠遊卡，因外觀相當可愛討喜，加上搭乘大眾運輸貨消費感應時，精靈球中間就會亮起綠燈，立刻讓眾多粉絲為之瘋狂，商品在電商開賣1.4萬個全部秒殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...
  1. PChome 24h購物再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」。（翻攝自PChome 24h購物）
  2. PChome 24h購物再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」。（翻攝自PChome 24h購物）

隨後網路上陸續許多黃牛哄抬價格，各大網拍平台都可以搜尋到此商品，到目前為止仍有人喊價到2,000多元，若以原價390元計算，漲幅高達5、6倍之多。

  1. 到目前為止仍許多黃牛哄抬價格，若以原價390元計算，漲幅高達5、6倍之多。（翻攝自蝦皮）
  2. 到目前為止仍許多黃牛哄抬價格，若以原價390元計算，漲幅高達5、6倍之多。（翻攝自蝦皮）

這回PChome 24h購物開始「悠遊付」綁定信用卡金流支付服務，再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」預購，而且從15日上午11時起至25日為止「限時不限量」，每個悠遊付帳戶都能購買到1張造型悠遊卡，還可額外獲得10%悠遊付儲值金回饋，透過超商取貨並享免運費優惠，首波預購商品預計於12月初開始陸續出貨。

目前首波預購已全數完售，若想購買的民眾可於今日下午5點開始第二批預購。（翻攝自PChome 24h購物）

目前首波預購已全數完售，若想購買的民眾可於15日下午5點第二批預購，預計將於2021年4月初開始陸續出貨。


更多鏡週刊報導
剛要慶祝滿週年　淘寶台灣拋震撼彈宣布退出市場
「鋼鐵人」又出沒！　華航班機6千呎高空驚見噴射背包男
反對「在家當兵」稱吳怡農是渣男　馮世寬改口：是充滿智慧的年輕人

►團購超強好物

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
月入3萬、25萬差在哪？警局「一張宵夜」秒解　網友跪了
確定無緣參賽明年東奧　謝淑薇親自回應
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

政院拍板北宜高鐵！ 南港到宜蘭僅17分鐘　繞過翡翠水庫集水區

「寶可夢悠遊卡」又來了！最快12月初可以發貨　這次沒有秒殺了

全台水情告急！World Gym健身房25場館暫停開放泳池、三溫暖

月入3萬、月入25萬差在哪？台中警局「一張宵夜」秒解　網友跪了

婚禮「吃台鐵便當」被酸翻！爆退訂潮…　台電急補救：發2000現領

強化中高齡工作職場課程培訓來助益　銀髮族就業變容易！

最年輕楷模！天天幫祖父抽血　新北「小二女童」孝行令人動容

桃竹苗稻田停灌估2.6萬農民可獲補償　17日起開放申請

快訊／台鐵驚傳「鋼軌斷裂」單線行車！宜蘭－北迴線恐延誤

機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

明明養2隻狗！回家剩1隻迎接... 他探頭看愛玩柴「卡頭困5小時」

政院拍板北宜高鐵！ 南港到宜蘭僅17分鐘　繞過翡翠水庫集水區

「寶可夢悠遊卡」又來了！最快12月初可以發貨　這次沒有秒殺了

全台水情告急！World Gym健身房25場館暫停開放泳池、三溫暖

月入3萬、月入25萬差在哪？台中警局「一張宵夜」秒解　網友跪了

婚禮「吃台鐵便當」被酸翻！爆退訂潮…　台電急補救：發2000現領

強化中高齡工作職場課程培訓來助益　銀髮族就業變容易！

最年輕楷模！天天幫祖父抽血　新北「小二女童」孝行令人動容

桃竹苗稻田停灌估2.6萬農民可獲補償　17日起開放申請

快訊／台鐵驚傳「鋼軌斷裂」單線行車！宜蘭－北迴線恐延誤

機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

《神棄之地》充斥悖德與禁忌！揭開信仰的糖衣　看見裡面的邪惡和人性

重磅！火箭總管莫雷請辭　曝西區準決賽被湖人淘汰就已決定

雙北合作2025世界壯年運動會　3城市申辦唯一訪視獲肯定

好想脫單？先改掉讓你難以戀愛的4件事　別再幻想韓劇浪漫情節

大疆「禪思L1」問世！雷射可見光融合負載...構建三維數位世界

中職／富邦、統一決勝台南　索沙首次大戰布雷克

政院拍板北宜高鐵！ 南港到宜蘭僅17分鐘　繞過翡翠水庫集水區

「特斯拉殺手」強襲電動車市場　Model S售價本周連2降！

「寶可夢悠遊卡」又來了！最快12月初可以發貨　這次沒有秒殺了

女神卡卡「Gucci豪門血案」明年3月開拍！　小丑、凱羅忍加盟

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

生活熱門新聞

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

颱風「沙德爾」可能生成最新路徑曝

月入3萬、25萬差在哪　一張宵夜圖秒解

七年級10大衰事「教召只排第4」

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

iPhone 12夜拍有感升級！內行卻有2點遺憾

「我的婆婆殺了我」　苦命媳最後搜尋曝

口罩網美牆炫翻天！　7款新色全曝光

桃園Xpark爭議！官方823字聲明來了

水情告急！25間World Gym暫停開放泳池

碩士男年薪120萬！女友媽鄙視：嫁你很辛苦

IPhone12跟2 Pro該選哪個？果粉解密

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

聯結車駕駛暴斃　死前用盡力氣撞護欄

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

橘貓趴地毯「前腳斷兩截」嚇壞媽

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

快訊／五大電信商iPhone 12資費出爐！　總整理一次看

台大哥工作1年　存款＋股票3千萬

獨／40歲女腰痛忍3年才就醫！醫：輸尿管被狠勒

更多

最夯影音

更多
李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面