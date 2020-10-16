「寶可夢悠遊卡」又來了！最快12月初可以發貨　這次沒有秒殺了

圖文／鏡週刊

去年悠遊卡公司首次推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」，14,000個數量瞬間秒殺，不少黃牛藉機哄抬喊價到2,000多元。PChome 24h購物15日再度推出此商品預購，販售時間從15日上午11時起至25日為止，每張售價390元，不過限定以「悠遊付」付款購買。而這回開賣不僅沒有當機、秒殺，商品最快也將於12月初發貨，想收藏的民眾千萬別錯過了。

去年悠遊卡公司首次推出精靈球造型悠遊卡，因外觀相當可愛討喜，加上搭乘大眾運輸貨消費感應時，精靈球中間就會亮起綠燈，立刻讓眾多粉絲為之瘋狂，商品在電商開賣1.4萬個全部秒殺。

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隨後網路上陸續許多黃牛哄抬價格，各大網拍平台都可以搜尋到此商品，到目前為止仍有人喊價到2,000多元，若以原價390元計算，漲幅高達5、6倍之多。

這回PChome 24h購物開始「悠遊付」綁定信用卡金流支付服務，再度推出「寶可夢造型悠遊卡-3D精靈球」預購，而且從15日上午11時起至25日為止「限時不限量」，每個悠遊付帳戶都能購買到1張造型悠遊卡，還可額外獲得10%悠遊付儲值金回饋，透過超商取貨並享免運費優惠，首波預購商品預計於12月初開始陸續出貨。

目前首波預購已全數完售，若想購買的民眾可於15日下午5點第二批預購，預計將於2021年4月初開始陸續出貨。



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