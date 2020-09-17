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「好享退」旋風再起　基富通開戶申請不到一個月破萬

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▲基富通開戶申請不到一個月破萬。（圖／基富通證券股份有限公司提供）

▲基富通開戶申請不到一個月破萬。（圖／翻攝至臉書FundRich 基富通證券）

記者賴威志／綜合報導

在基富通平台上，專為退休準備量身訂做的「好享退」九檔P級別基金，自8月中旬開放申購以來不到一個月的時間，不僅再次引起市場對退休準備議題的關注，更讓基富通湧入超過萬人申請開戶，凸顯民眾對退休準備投資標的的需求外，也是投資人對「好享退」認同與肯定表現。

▲「好享退」申購相關事項。（資料來源／基富通）

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▲「好享退」申購相關事項。（資料來源／基富通）

基富通表示，國人退休準備不足，且台灣進入老年化社會後也加大民眾對退休後資金需求的期望，「好享退」專案提供了專為退休準備設計之九檔P級別基金，除了投資目標以退休準備作設計外，P級別基金與一般基金最大的差異在於費用率，在專案期間申購，只要符合連續扣款24個月的條件，除了享有基富通提供的終身免手續費，還可享有P級別基金0.3~0.5%的低經理費優惠，約是一般基金的經理費的三至五成，可為投資人省下不少投資成本。

基富通董事長林修銘表示，鑒於國人對退休準備的需求，並延續主管機關長期推動定期定額、長期紀律投資正確理財觀念的宣導，再加上「好享退」專案在成立一年後獲得投資人的好評，8月18日基富通開放平台上的「好享退」基金商品申購，讓更多民眾可以透過參加該專案啟動退休準備。

林修銘指出，「好享退」專案開放至今不到一個月的時間(8/18~9/15)，讓基富通平台開戶申請數突破萬人，再次掀起退休準備的投資熱潮；在實際申購方面，除了部份去年已經買過好享退的客戶，趁著這次開放再進行加碼申購外，今年買的客戶更多是來自沒買過好享退的基富通老客戶，及這次開放申購才來基富通開戶的新客戶，整體來說，這次的活動確實再次讓愈來愈多人意識到退休準備需透過自主投資，且更要及早準備。

基富通總經理黃致淵指出，由於「好享退」專案開放申購有時間限制，僅開放至10月31日，欲參加專案申購的民眾須先完成在基富通上的開戶，民眾可多加利用基富通提供的線上開戶(晶片金融卡、網銀開戶)，不僅簡化開戶流程也縮短開戶時間。由於距離好享退的申購截止也只剩下一個多月的時間，呼籲民眾把握最後申購機會，馬上開始為自己的退休生活做規劃！

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