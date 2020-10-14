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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「藝展身手　人權關懷大步走」矯正機關藝文技訓成果展將登場

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▲▼法務部長蔡清祥談矯正機關藝文技訓成果展。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥談矯正機關藝文技訓成果展。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了保留地方傳統產業、傳承民俗技藝，避免因失傳而式微，並使收容人能藉由習得之技藝，順利復歸社會。法務部矯正署將於10月29日於台中市政府大樓及府前廣場，連續展出4天「藝文技訓成果展活動」。屆時除有監所自營作業產品展售、藝文技訓創作展覽以外，還有購物打卡滿額贈禮、矯正七大重要政策介紹等豐富內容。

這次活動定名為「藝展身手，人權關懷大步走」，法務部長蔡清祥表示，矯正機關對這個活動非常用心，除了事前規劃詳盡以外，另外也配合宣傳，希望能讓社會各界都看到監所收容人的努力。他也期盼藉由這樣的活動，讓收容人藉由技能訓練發揮所學，並能順利復歸社會，成為良民，為社會所用。

矯正署長黃俊棠則表示，今年適逢監獄行刑法及羈押法重大變革修法，所以活動名稱有「人權關懷大步走」，是參酌國際公約及大法官解釋，並落實司法改革國是會議決議，達到政府對於獄政法制改革之目標，另透過家庭支持及援助家庭方案，聯結收容人與家庭關係，並利用科技設備如遠距視訊及行動接見方式，強化親情支持，讓人權關懷大步向前走。

本次活動將於將於10月29日至11月1日在台中市政府大樓及府前廣場展出4天，由全國51所矯正機關共同參與。現場不僅讓民眾可以現場試吃，品嚐各地區矯正機關「一監一特色」具代表性的優質熱銷商品，包含臺中監獄狀元糕、雲林第二監獄金牌蛋捲、臺北監獄辣味豆干等400多項最暢銷的自營產品；作品展示區更有書法、國畫、漆器、陶藝等162件受刑人精美作品，民眾可充分觀覽收容人藝文技訓的努力成果。

另外藝文活動方面，還舉辦「收容人微廣告設計比賽」，每一部作品有暖風、有洋蔥，令人低迴無窮，觸動你的淚腺，更是給企盼蛻變的心，莫大的鼓舞與動力。此外還邀請訓練有成的受刑人、更生人暨中部地區傑出之街頭藝人，輪番上陣表演，展現非凡才華，秀出自信，希望社會大眾能瞭解受刑人改過向善之努力，並伸出關懷溫暖的雙手，接納他們，讓更生人能順利謀職就業，重作新民。

▼矯正署長黃俊棠談矯正機關藝文技訓成果展。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼矯正署長黃俊棠談矯正機關藝文技訓成果展。（圖／記者吳銘峯攝）

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