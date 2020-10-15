網紅花10萬隆鼻！歷經4回手術「凹大洞」　鼻頭歪扭變形毀容

▲網紅花10萬隆鼻，鼻頭歪扭變形毀容。（圖／翻攝自江蘇公共新聞，下同）

圖、文／CTWANT

大陸廣東一名網路主播小陳（化名），4年前曾在南京一家整型醫院做了隆鼻手術，術後效果不錯，隨著時間推移，她想要擁有更精緻的面容，打算動刀將鼻尖弄得更挺，孰料卻害自己毀容，經歷4次修復反而越變越糟，小陳的鼻子正中央「凹了一個大洞」，讓她再也不敢出門見人。

綜合陸媒報導，在友人的推薦下，小陳於今年8月4日前往南京智顏整型醫院，花了人民幣2萬4千元（約新臺幣10萬元），取軟骨替鼻子塑型，孰料術後發現鼻腔有積液 ，根本腫成了豬鼻，於是在8月26號進行第2次手術，好不容易抽出積液，卻又出現了新的問題。

小陳從眉心一按，發現有個地方竟然會翹起來，後來假體開始慢慢下滑，頂住了鼻尖，幾乎就要穿破皮膚，她便於9月16號，第3度進入手術室調整，醫生將假體取出後剪了2段，這就證明了首次假體的長度，完全不符合自己的鼻形，本以為不會再有問題，孰料3天後又出現感染狀況。

由於感染引發嚴重頭痛，小陳緊急在9月20號進行第4次手術，醫生最後把假體全部取出，之後她掛了好幾天點滴，終於控制住病情，不過鼻子早已傷痕累累，鼻小柱因反覆開刀的關係，已經有一塊肉消失無蹤，而鼻中也有個凹洞，最誇張的是，鼻頭處還整個陷了下去，模樣看起來相當恐怖。

這慘狀讓小陳完全無法接受，氣得前往醫院理論，沒想到卻在門口遭到不明人士暴打一頓，而院方只表示願意退還2萬4千元的費用，其餘問題一概不予理會，這讓她簡直滿腹委屈。小陳最後找上媒體投訴，於10月12日與記者同行前往醫院，不過執刀的王姓醫生始終避不見面。

南京智顏整型醫院行政副院長劉通指出，小陳在術後曾經碰撞過鼻子，再加上抽菸影響，才會導致鼻子感染，醫生迫於無奈下也只能把假體取出，不過院方也不否認自身存在過錯。對此，小陳反駁自己並沒有碰撞過鼻子，且因為院方不肯解決問題，她才會在門口抽了根菸，但當時早已是感染之後。

最後執法人員介入調查，發現執刀王醫師疑似未取得相關職業證照，這部分仍有待進一步查明，倘若有違規情形，一定會依法立案開罰。目前在記者的協調之下，智顏整型醫院與小陳再次進行協商，院方答應將手術費用全額退回之外，也承諾了會負擔起小陳鼻子後期的修復費用。





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