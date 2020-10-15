全面徵用提早結束了！指揮中心宣布：口罩今天起就能「自由購買」

▲口罩（示意圖／記者劉維榛攝）

中央社

指揮中心14日宣布，由於口罩產能已足夠實名制通路銷售，將於15日恢復定額徵用，其餘將可自由販售，另為因應未來可能防疫需求，正研議將實名制作為常態化運作模式。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中宣布此事，他表示，為因應先前國內陸續發生從國外進口非醫用口罩混充國產醫用口罩事件，政府除了加強進口口罩的邊境查驗以及進口後流向、標示及品質管理等措施，先前規定自今年9月24日起國產平面式醫用口罩，須逐片標示MD（醫用）及Made In Taiwan（台灣製造）雙鋼印，並於9月17日至10月31日期間全面徵用雙鋼印口罩，供應實名制通路銷售。

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陳時中進一步說明，因目前徵用口罩除了已經可以因應實名制需求，庫存數量亦相當充裕，為能有效調節口罩戰備庫存數量，並兼顧口罩廠商至自由市場販售需求等，因此將口罩全面徵用恢復為定額徵用時間提早。

陳時中表示，口罩實名制自今年2月6日實施至今已逾7個月，隨著口罩徵用政策提前鬆綁，自由市場口罩供應量逐漸充裕。

陳時中指出，由於目前口罩徵用與實名制運作機制已臻成熟，將研議常態化運作模式，以利疫情需要時能最短時間啟動運作，以及時因應疫情的防疫需求。