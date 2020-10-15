盧秀燕變身小當家廚師　台中香蕈無雙麵要加「飛天豬」

記者陳羿妏／台北報導

全新實境料理節目《料理之王》10月23日起每週五晚上9時於《ETtoday新聞雲》全平台播出、10月24日起每週六晚上6時於JET綜合台播出，民眾只要於9月30日至11月5日上傳您的料理短影片至ETtoday活動平台，就有機會登上《料理之王》！對此，台中市長盧秀燕也拍攝料理短影片投稿響應親手做料理，以台中在地有機食材，打造富有台中特色的「香蕈無雙麵」，並展現熟悉的媽媽味。

▲盧秀燕展現廚藝，使用台中在地食材，做出「香蕈無雙麵」。

在料理影片中，盧秀燕身穿白襯衫、紅色背心，打扮成「小當家廚師」，一開始她先介紹香蕈無雙麵食材，包含「台中飛天豬、香菇麵條、香菇、米酒、醬油、米酒、蛋」，全選自台中在地農產品，其中飛天豬更主打豬農「自己養、自己殺、自己包裝、自己賣」，不假他人之手，能確保豬肉品質。

盧秀燕一開始先將香菇切碎，加入「顆粒蒜泥」下鍋爆香，放入飛天豬炒熟後，便加入米酒、醬油、胡椒粉、糖去調味，經小火慢燉後，另一方面煮熟香菇麵條、川燙青菜以及製作半熟蛋包，擺盤完成便是「香蕈無雙麵」。

在料理過程中，盧秀燕也表示，此次料理使用之醬油為非基改黃豆釀造，香菇麵條則是使用乾香菇磨成粉，加上高級麵粉製作而成的，至於煮麵過程她採用「台灣媽媽慣用的方式」，會加一點冷水，加速麵條煮熟，而完美不破的白嫩蛋包，盧秀燕也透露小撇步「攪拌時，盡量讓蛋白集中」。

對於自己的料理技巧，盧秀燕感到相當有自信，不忘向其他五都市長「下戰帖」，笑說「這一看就知道，我一定比其他五都市長都會做啦！」「他們其他五個會知道，什麼時候要收汁？什麼時候蓋蓋子？」

擺盤完成後，盧秀燕以筷子將蛋包戳破，濃郁蛋黃汁流入麵條中，與香菇、豬肉末合而為一時，視覺上相當吸睛。試吃者吃了一口後，也向盧秀燕表示，香菇氣味真的非常濃郁，美味的程度更讓現場試吃者一度停不下手，獲得好評。

《全民煮好菜》料理之王影音投稿活動

影音投稿：109年9月30日（三）11:00 起至109年11月5日（四）23:59止。

人氣投票：109年11月6日（五）11:00 起至109年11月15日（日）23:59止。

影片格式

比例：1920*1080

大小：100MB內

片長：3mins內



快來投稿！人人都是料理之王！加料理之王社團一起分享創意食譜！