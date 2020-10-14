飛利浦推Porsche Design美型電視　超跑「迎賓燈」、皮革遙控器好浮誇

▲飛利浦美型電視搶市，主打超跑設計。（圖／飛利浦、三星提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情讓民眾宅在家時間更長，連帶提升家中電視「升級」意願，家電品牌飛利浦今（10／14）在台發表旗下最新款70PD9000大型顯示器，主打與Porsche Design合作，將電視設計結合超跑概念，不但有照地迎賓燈，連遙控器背面都採用皮革強化手感，售價59,900元，10／15在台開放預購。

2020上半年許多民眾都選擇在家躲避嚴峻疫情，連帶拉抬家用娛樂如電視、遊戲機等銷售量，現時序步入秋冬，加上第二波疫情在國外發酵，以及近期百貨周年慶的帶動下，大家電電視也出現熱銷，飛利浦也在近期發表旗下最新款美型電視70PD9000。

70PD9000強調與Porsche Design合作，採用金屬底座搭配簡約流線的U型霧面金屬支架，縷空挑高的設計讓視覺看起來變的輕巧有型，雙品牌Logo放置在底座，低調有款，且底座另有鑲嵌「迎賓燈」，如同頂級跑車照地迎賓燈的概念，在關機時還有特定光源映照在Logo上，加上細邊框讓整體尺寸更小，更易迎合居家裝潢，電視遙控器背面則採用蘇格蘭Muirhead牛皮皮革搭配霧面金屬，結合低調與浮誇，奢華有感。

而70PD9000自也搭載飛利浦的「Ambilight情境光視覺科技」，其意為電視邊緣有裝置LED燈源，隨螢幕變化，會投射到電視後方的牆面，彷彿畫面由螢幕邊緣流溢出的視覺效果，同時可與電視畫面色調同步，讓使用者在視覺感上「更加立體」。

飛利浦70PD9000電視將於10／15至11／14開放預購，售價59,900元，11／15起將於全台指定通路販售。

南韓家電品牌三星（Samsung），今年4月也在台發表旗下最新8K QLED螢幕電視，厚度僅1.5公分，搭配超窄型的邊框設計，螢幕面積比率達到99%，看起來就如無邊際的電視一般，使用變色龍模式，幾乎可隱身在整個牆面中，讓電視「隱形」，最高等級的85吋Q950TS，售價為49.99萬元。