見不得光！黑垃圾袋封窗...宅男紫外燈種大麻自吸兼販賣

▲台南市警玉井分局破獲黃姓男子，涉嫌販賣毒品咖啡包及大麻毒品案，起獲大麻成株、種株、大麻葉、毒品咖啡包等等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警玉井分局偵查隊日前據報，1名31歲黃姓男子，涉嫌販賣毒品咖啡包，且於住處裁植大麻供販賣及吸食，立即由偵查隊及玉井派出所成立專案小組，於10月13日持台南地院核發的搜索票前往搜索，當場查扣大麻成株4株、種株3株、大麻葉2包共70公克、毒品咖啡包及培育燈具等，全案依毒品罪嫌移送法辦。

玉井分局指出，專案小組經多日埋伏、跟監，蒐證取得具體不法事證，即於10月13日上午7時10分許，持台南地院核發之搜索票執行搜索，現場查扣大麻成株4株、種株3株、大麻葉2包共70公克、毒品咖啡包77包共374公克、紫外線燈具2組及省電燈泡一組，全案偵訊後依毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，後續將持續擴大向上溯源追查毒品來源及流向，以利徹底淨化社會治安。

警方說大麻為我國列管第二級毒品，依據毒品危害防制條例第四條規定：「製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金」，罪責相當重。

施用毒品除了嚴重影響生命及身體健康外，更危害社會治安，玉井分局長邱顯良特別呼籲民眾切勿好奇而以身試法碰觸毒品，否則將面臨相關刑責，另應留意生活週遭是否具有毒品隱憂，如有可疑人事物，請立即撥打110電話向警察機關舉報，建立「友善通報網」，阻絕毒品流入社會，以維護民眾安居生活。

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