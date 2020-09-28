謝和弦IG貼「大麻可殺肺炎病毒」遭罰　上訴卻沒請假放鳥法官

▲謝和弦散布不實訊息遭罰6萬，上訴後卻放鳥法官。（資料圖／記者黃克翔攝）



記者陳豐德／新北報導

歌手謝和弦今年2月透過自己IG發布「WEED KILLS CORONA VIRUS」、「大麻可殺死武漢肺炎病毒」等不實疫情資訊，被新北地院依照「散播不實訊息罪」裁罰6萬元，但謝和弦不服判決上訴，28日開庭時他卻放鳥法官，沒有請假卻無故未出庭。

謝和弦今年2月6日在個人IG寫下「WEED KILLS CORONA VIRUS」、「大麻可殺死武漢肺炎病毒」」不實疫情資訊，遭警方約談。謝到案後表示，他是收到一名加拿大籍ABC有人傳給他上述貼圖，覺得很有趣，加上認為大麻應該除罪化才會轉貼，強調並未散播假疫情資訊。

謝和弦PO圖經民眾向疾管署檢舉，函送新北地方法院簡易庭裁處，法官審理後認為謝和弦身為公眾人物，卻沒有查證消息來源是否屬實，引發民眾恐慌，因此依照傳染病防治法「散播不實訊息罪」判罰6萬元。

謝和弦不服判決提出上訴，新北地院訂好28日上午11時30分要開庭，但沒想到謝和弦沒請假卻未到，讓法官空等。依照正常程序，如果開庭非請假不可時，可依照傳票上的股別、分機，打電話告知承辦股書記官希望請假之事宜，再提前遞請假狀到法院或地檢署，敘明不能到庭的正當事由及請求改期。

▼知名歌手謝和弦IG高調PO出大麻能消滅肺炎病毒的不實資訊。（圖／記者張君豪翻攝）

