　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨樹一幟的「療癒」！糖果小俠辦《姐的療天室24度C》藝術美展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼糖果小俠第二次舉辦個人藝術美展 。（圖／展竹芬提供）

▲糖果小俠第二次舉辦個人藝術美展 。（圖／展竹芬提供）

生活中心／綜合報導

「療癒系創作者」糖果小俠將於10月16日至29日二度舉辦個人展《姐的療天室24度C》，由台北市文化局贊助，展出作品50件，分為「黑白手工書」、「裝置畫系列」和「癒頭娃娃系列」三大類，展場「有鳥語花香陪伴身心靈，有多層次色彩刺激感官」，療癒指數爆表，值得一探。

療癒系創作者糖果小俠，本名展竹芬，政大廣電系畢業，以經理人身分取得飛碟電台經營執照，2011年，「大陸美食系列報導」獲得「第十五屆兩岸新聞報導獎」入圍。糖果小俠能寫、能畫、能做立體創作，具獨樹一幟的「療癒」風格，她的創作自2017年起，每年都獲得台北市文化局贊助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2017到2020年，糖果小俠在台北市文化局五次贊助下，完成50幅「糖果小俠療癒畫」、出版《姐就是不怕黑天鵝 糖果小俠的冥想書Candy’s Meditation》一書、舉辦《姐想療療你Candy’s Meditation畫展》…等等，《姐的療天室24度C》藝術美展是台北市文化局第六次贊助。

▼糖果小俠本人 。（圖／展竹芬提供）

▲▼糖果小俠第二次舉辦個人藝術美展 。（圖／展竹芬提供）

糖果小俠家族三代都罹患「紅斑性狼瘡、乾燥症、血管炎、雷諾氏症」等多種免疫系統疾病，她的父親是位虔誠的回教徒，透過閱讀、寫作、練氣功、彩色蔬食…全方位養身，直到過世前一個月，才被自體免疫系統攻擊，引發肺膜炎，但仍健康出院，後因心臟驟停辭世，享壽92歲，現為國防醫學院大體老師。

糖果小俠國中發病，眼睛零淚水，唾腺只有50%功能，退出職場前，曾經雙腿癱軟難以下床，雙頰有如燒燙傷，仍硬逼自己去上班。糖果小俠2013年退出職場後，開始師法父親「不吃藥啟動自癒力」的精神，藉由療癒系創作、充足睡眠、靜坐、遠離凡塵俗事…，讓免疫系統平衡不躁動，降低攻擊力道，輕鬆樂活。她的故事曾多次刊登於東森、台灣蘋果日報、香港蘋果日報……等多家媒體。

糖果小俠說：「回溯過去幾年，透過分享我的書和創作，結識了不少乾燥症、紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎困擾的病友，經過彼此交流後，深刻體會病友們的徬徨、無助、無力和自立自強，我的療癒方式和理念，陸續得到許多共鳴和認同，期望這一股療癒能量，像傳遞溫熱聖火一樣，慢慢輻射出去，幫助更多脆弱無助的心靈強大起來！因為有這樣的想法和信念，繼2018年的《姐想療療你Candy’s Meditation畫展》後，期許自己再辦一次藝文展覽。」

▼糖果小俠作品。左：魔女；右：淨界 。（圖／展竹芬提供）

▲▼糖果小俠第二次舉辦個人藝術美展 。（圖／展竹芬提供）

《姐的療天室24度C》藝術美展展出作品50件，分為三大類，包括「黑白手工書」、「裝置畫系列」和「癒頭娃娃系列」，從中可以了解糖果小俠創作歷程和演進，「從平面的黑白世界，進入浮起的窺境，最後走入立體實境」，多元化的創作品呈現，讓展場更具層次感和豐富性。糖果小俠「用色大膽吸睛、艷麗又柔美、空靈又諧趣」，藉由「線條、複合媒材、生活素材、塗鴉、手捏、剪裁、色彩韻律、空間窺視、幾何拼圖…的運用，傳遞正能量和療癒力。」

站在《姐的療天室 24度C》裡，除了有鳥語花香陪伴身心靈，還有多層次色彩刺激感官，呈現人與天地、自然、環境、物種之間的愛、律動和包容。《姐的療天室 24度C》系列作品，展現糖果小俠內在療癒力以及向外靈動的正能量，糖果小俠期盼觀賞者，擺脫飢渴虛空的浸潤，放下凡塵俗套莞爾一笑，身心靈豐沛盈滿，進入「輕鬆、自在、奔放、穿越」的世外桃源。

▲▼糖果小俠第二次舉辦個人藝術美展 。（圖／展竹芬提供）

▲糖果小俠作品 。左：情緒收納中心；右：情濃巧克力。（圖／展竹芬提供）

《姐的療天室24度C》藝術美展資訊
日期：2020/10/16-2020/10/29
地點：台北市長官邸藝文沙龍 生活藝術廳
時間：9:00AM-5:00PM
詳細資訊：http://www.mayorsalon.tw/Exhibitions

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
張志豪擊球後捧腹倒地表情痛苦　兄弟：不確定傷勢
寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…月經也來了
身分證全中「這四碼」免費吃豬肋排　快來對對看
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

文化部跟風月薪25萬煩惱！7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋

新北跨市借還書服務再升級　10/17起桃園還書嘛也通超彈性

獨樹一幟的「療癒」！糖果小俠辦《姐的療天室24度C》藝術美展

北市西班牙籍女子居檢死亡！是否採檢？莊人祥：待檢方檢視

台灣人超愛去日本！究竟哪裡好？網曝關鍵主因：屌打東南亞

說句抱歉很難？雞湯中藥包長蟲...老闆：退錢給她就好

一早突傳大鮑魚照！老爸喊「跟妳頭一樣大」　本尊曝光驚呆了

台北唯一森林書店！森大青鳥10/17正式開幕　5場講座陣容一次看

3C達人Tim曝iPhone 12「最有感2大亮點」　讚材質：堅固且抗刮

最慘一代！七年級10大衰事「教召只排第4」　低薪22K由來超諷刺

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

文化部跟風月薪25萬煩惱！7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋

新北跨市借還書服務再升級　10/17起桃園還書嘛也通超彈性

獨樹一幟的「療癒」！糖果小俠辦《姐的療天室24度C》藝術美展

北市西班牙籍女子居檢死亡！是否採檢？莊人祥：待檢方檢視

台灣人超愛去日本！究竟哪裡好？網曝關鍵主因：屌打東南亞

說句抱歉很難？雞湯中藥包長蟲...老闆：退錢給她就好

一早突傳大鮑魚照！老爸喊「跟妳頭一樣大」　本尊曝光驚呆了

台北唯一森林書店！森大青鳥10/17正式開幕　5場講座陣容一次看

3C達人Tim曝iPhone 12「最有感2大亮點」　讚材質：堅固且抗刮

最慘一代！七年級10大衰事「教召只排第4」　低薪22K由來超諷刺

鬼鬼尬舞PIKO太郎「壓力爆表」　崩潰扮母猩猩...發瘋大叫！

中職／有哥真好！陳重羽自責失誤送分　感謝陳重羽開轟討回

曼谷民眾集結「三指手勢」抗爭　泰國反政府學運再上街頭

文化部跟風月薪25萬煩惱！7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋

中職／張志豪後背受傷送醫　兄弟：不確定骨頭或拉傷

周湯豪曬「超潮泡泡糖髮色」遭嗆：好醜！　一句話回覆網笑翻

中職／張志豪擊球後捧腹倒地退場　3局兄弟2比3富邦

陳同佳赴台簽「被拒收」？　陸委會講明：須先由台港政府談妥

首家金融業！中信榮獲教育部「閱讀磐石獎」　全民最愛閱讀三冠王

美售台「海馬斯火箭」射程300公里　王定宇：防線推進敵人國境

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

水星開始逆行！12星座「10月中旬運勢」曝

獨／汐止美背女騎士正面照曝　感情狀況起底

最醜車站翻身！中壢臨時後站啟用

颱風豪雨彈再灌一天擴5縣市　時程出爐

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

大蟑螂爬烤肉串！幽默妹報實況悲劇了

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

台灣輸出又+3！日本檢出自台入境新冠陽性個案

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

iPhone 12報到！7大亮點一次看

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

24小時通水管「喊價1萬5」！人夫1句話他秒降價

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面