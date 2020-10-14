獨樹一幟的「療癒」！糖果小俠辦《姐的療天室24度C》藝術美展

▲糖果小俠第二次舉辦個人藝術美展 。（圖／展竹芬提供）

生活中心／綜合報導

「療癒系創作者」糖果小俠將於10月16日至29日二度舉辦個人展《姐的療天室24度C》，由台北市文化局贊助，展出作品50件，分為「黑白手工書」、「裝置畫系列」和「癒頭娃娃系列」三大類，展場「有鳥語花香陪伴身心靈，有多層次色彩刺激感官」，療癒指數爆表，值得一探。

療癒系創作者糖果小俠，本名展竹芬，政大廣電系畢業，以經理人身分取得飛碟電台經營執照，2011年，「大陸美食系列報導」獲得「第十五屆兩岸新聞報導獎」入圍。糖果小俠能寫、能畫、能做立體創作，具獨樹一幟的「療癒」風格，她的創作自2017年起，每年都獲得台北市文化局贊助。

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2017到2020年，糖果小俠在台北市文化局五次贊助下，完成50幅「糖果小俠療癒畫」、出版《姐就是不怕黑天鵝 糖果小俠的冥想書Candy’s Meditation》一書、舉辦《姐想療療你Candy’s Meditation畫展》…等等，《姐的療天室24度C》藝術美展是台北市文化局第六次贊助。

▼糖果小俠本人 。（圖／展竹芬提供）

糖果小俠家族三代都罹患「紅斑性狼瘡、乾燥症、血管炎、雷諾氏症」等多種免疫系統疾病，她的父親是位虔誠的回教徒，透過閱讀、寫作、練氣功、彩色蔬食…全方位養身，直到過世前一個月，才被自體免疫系統攻擊，引發肺膜炎，但仍健康出院，後因心臟驟停辭世，享壽92歲，現為國防醫學院大體老師。

糖果小俠國中發病，眼睛零淚水，唾腺只有50%功能，退出職場前，曾經雙腿癱軟難以下床，雙頰有如燒燙傷，仍硬逼自己去上班。糖果小俠2013年退出職場後，開始師法父親「不吃藥啟動自癒力」的精神，藉由療癒系創作、充足睡眠、靜坐、遠離凡塵俗事…，讓免疫系統平衡不躁動，降低攻擊力道，輕鬆樂活。她的故事曾多次刊登於東森、台灣蘋果日報、香港蘋果日報……等多家媒體。

糖果小俠說：「回溯過去幾年，透過分享我的書和創作，結識了不少乾燥症、紅斑性狼瘡和類風濕性關節炎困擾的病友，經過彼此交流後，深刻體會病友們的徬徨、無助、無力和自立自強，我的療癒方式和理念，陸續得到許多共鳴和認同，期望這一股療癒能量，像傳遞溫熱聖火一樣，慢慢輻射出去，幫助更多脆弱無助的心靈強大起來！因為有這樣的想法和信念，繼2018年的《姐想療療你Candy’s Meditation畫展》後，期許自己再辦一次藝文展覽。」

▼糖果小俠作品。左：魔女；右：淨界 。（圖／展竹芬提供）

《姐的療天室24度C》藝術美展展出作品50件，分為三大類，包括「黑白手工書」、「裝置畫系列」和「癒頭娃娃系列」，從中可以了解糖果小俠創作歷程和演進，「從平面的黑白世界，進入浮起的窺境，最後走入立體實境」，多元化的創作品呈現，讓展場更具層次感和豐富性。糖果小俠「用色大膽吸睛、艷麗又柔美、空靈又諧趣」，藉由「線條、複合媒材、生活素材、塗鴉、手捏、剪裁、色彩韻律、空間窺視、幾何拼圖…的運用，傳遞正能量和療癒力。」

站在《姐的療天室 24度C》裡，除了有鳥語花香陪伴身心靈，還有多層次色彩刺激感官，呈現人與天地、自然、環境、物種之間的愛、律動和包容。《姐的療天室 24度C》系列作品，展現糖果小俠內在療癒力以及向外靈動的正能量，糖果小俠期盼觀賞者，擺脫飢渴虛空的浸潤，放下凡塵俗套莞爾一笑，身心靈豐沛盈滿，進入「輕鬆、自在、奔放、穿越」的世外桃源。

▲糖果小俠作品 。左：情緒收納中心；右：情濃巧克力。（圖／展竹芬提供）

《姐的療天室24度C》藝術美展資訊

日期：2020/10/16-2020/10/29

地點：台北市長官邸藝文沙龍 生活藝術廳

時間：9:00AM-5:00PM

詳細資訊：http://www.mayorsalon.tw/Exhibitions