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共軍宣布東海、渤海軍演　挑明「實際使用武器」訓練

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▲▼中國解放軍094A型戰略核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

▲中共解放軍持續於周邊海域近行軍事任務。圖為解放軍094A型戰略核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

中共解放軍再次宣布軍演訊息。據浙江海事局、葫蘆島海事局今早通報，解放軍將於東海四點連線海域內、渤海三點連線海域內，執行軍事任務，浙江海事局更於通報中點名，將進行「實際使用武器」訓練，禁止任何船隻駛入。

浙江海事局今早通報「浙航警0769」，表示東海10月14日8時至16時，在座標28-52.500N 122-12.100E、28-52.800N 122-15.600E、28-50.500N 122-15.800E和28-50.200N 122-12.300E四點連線水域範圍內進行實際使用武器訓練。

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲中共解放軍近月動作頻頻。（圖／路透社）

葫蘆島海事局則通報，渤海，10月14日06時至17時，在A: 40°21′49″N 120°35′21″E、B: 40°11′03″N 120°40′03″E、C: 40°10′28″N 120°35′44″E各點連線所圍海域執行軍事任務，任何船隻在上述時間內不得進入該海域，希各航船注意。

在此之前，適逢台灣「雙十」國慶大會，大陸大連海事局、秦皇島海事局曾分別於10月9日、10月10日，各發布兩起航警訊息，於黃海、渤海執行軍事任務。

值得注意的是，13日，中共中央總書記、中央軍委主席習近平才在南下廣東的過程中，到位於潮州的解放軍海軍陸戰隊視察；由於解放軍第七十三集團軍日前才與陸航、特戰、炮兵、電子對抗等部隊舉行對台的立體聯合作戰登島演習，習近平此時視察海軍陸戰隊，並要求官兵「要將全部心思和精力放在備戰打仗上」，在台海局勢緊繃之際，格外引發聯想。

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