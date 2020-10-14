租Gucci絲襪輪流穿、嫌雙B男！　上海名媛群女揭密：不偷不搶很正常





▲有些人嚮往名媛奢華生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉亭／綜合報導

大陸近日有人潛入「上海名媛群」，原本想一窺上流社會風采，卻發現裡面有許多女子「AA制」，集資入住高檔飯店、租法拉利、甚至連絲襪都共用，還嫌棄雙B男子。其中有一名女子出面接受採訪表示，自己不偷不搶，為什麼不可以。

綜合陸媒報導，菲菲（化名）正是「上海名媛群」其中一位女子，她是土生土長的上海人，但長大過程中卻從沒有去過麗思卡爾頓，在遙望陸家嘴的餐廳用餐，但當她花500元（人民幣，下同）入群後，發現不到100元就可以進去喝下午茶，高不可及的愛馬仕300元就可以背一周，彷彿發現了新世界。

▲上海名媛群合資一份下午茶，輪流進去拍照。（圖／翻攝自微博）

菲菲透露，自己從去年下半年加入「上海名媛群」，當時朋友介紹可以體驗有錢人的生活，還能認識不少有錢人，加入之後每個月在群裡消費幾百元，而在朋友圈發的照片點贊的人突然多了起來，每張都有幾十個。

而對於外界指責「上海名媛群」拜金，菲菲則相當坦然，「說心裡話，我覺得這事沒什麼不對的，花自己的錢，不偷不搶，做自己想做的事。我挺坦然的。哪個灰姑娘不想有個水晶鞋呢」？

菲菲也坦言，自從群組曝光之後，許多小姐妹們很擔心被別人知道，都躲在家裡不敢出來，她們都怕被公司發現，會被辭退。而目前群裡面的狀況，菲菲也表示「一切如舊」。

▲上海名媛群一名女子出面回應。（圖／翻攝自微博）