摩鐵激戰13次…小王扯純聊天！人妻曝「他蛋蛋有痣」　綠帽夫勝訴

▲黃姓男子因瀏覽網路文章認識張姓人妻，2人多次上摩鐵性交，事後他否認偷吃，遭法官打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／彰化報導

黃姓男子在大陸經商失敗後，返台認識人妻張姓女子，2人產生情愫並時常相約見面，期間還發生13次性行為，張夫知情後氣得提告。法庭上黃男否認偷吃，辯稱男女間因互相吸引，只要出發點良善並非罪惡，同時也堅稱2人沒有上床，但由於張妻偵訊時有說出黃男下體「包皮特長，睪丸有痣」等特徵，法官就此認定2人確實有發生親密關係，侵害張夫配偶權屬實，審結判他們須賠償60萬元。可上訴。

黃男先前曾至大陸地區經商，2015年空手返台後常瀏覽一些網路資訊，期間意外發現張女文采出眾，在當了1年的小讀者後，他因心生好奇進而約張女出來見面，而多次約會下來，2人產生情愫，2017年3月至6月間總計上摩鐵發生關係13次。

同年7月，張夫無意間看見老婆與陌生男子於臉書的曖昧對話，逼問之下得知自己遭戴綠帽，氣得立馬要求老婆寫下自白書，坦承婚外情並詳細列出發生關係的次數及地點，後續，他便以此作為證據，至法院向2人提告求償200萬元。

法庭上黃男主張，現在是個社交開放的年代，男女就算共同進出旅館，也不代表一定有發生性交，他因欣賞張女的文采與蘭心蕙質而與她相戀，2人到旅館約會都是聊關於婚姻的事情，接著一再強調，「男女間不期而遇，因彼此均氣質優雅相互吸引而產生情愛，只要出發點基於善良勵志，並非罪惡。」

彰化地院審理時認為，由於張女先前接受檢方偵訊時有明確說出：「黃男包皮特別長，不只包住龜頭，比龜頭更長，在睪丸下方有痣」等特徵說詞，經查後也確定無誤，就此認定2人發生關係屬實。

法官則指出，黃男與張女相識之初都是54歲已婚熟齡男女，相信他們共處一室長達數小時，除了心靈交流外肉體一定也有相互緊密交疊的接觸，審結認為張女顯然已違反因婚姻契約應負的誠實義務，2人客觀上已侵害張夫配偶權，衡量雙方財力後，判他們需賠償60萬元。可上訴。

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