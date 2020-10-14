習近平強調堅定「改革開放」道路！　今出席深圳慶祝大會

▲習近平在廣東汕頭視察。（圖／翻攝新華社，下同）

記者劉亭／綜合報導

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平12日赴廣東考察時，在汕頭市街頭和市民們近距離交流。新華社14日報導，習近平強調，此行就是進一步向國內外宣示，將繼續堅定不移走改革開放的道路，推進社會主義現代化強國建設。他今（14）日將出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並且發表重要講話。

新華社早前報導，習近平13日上午前往海軍陸戰隊視察時強調，海軍陸戰隊是兩栖精銳作戰力量，在維護國家主權安全和領土完整、維護國家海洋權益、維護國家海外利益方面肩負著重要職責。

習近平指出，要把全部心思和精力放在備戰打仗上，保持高度戒備狀態。海軍陸戰隊遂行任務多樣，能力要求多元，要堅持以戰領訓，強化任務牽引，加強針對性、對抗性訓練，從難從嚴摔打和鍛煉部隊。

海軍陸戰隊是2017年改革後調整組建。習近平表示，要推動作戰理論、訓練模式、任務編組等方面創新，提高訓練水準和實戰能力。要加強所屬作戰力量、作戰單元、作戰要素融合集成，加強同其他軍兵種部隊協同配合，理順相關指揮關係、保障關係，深度融入聯合作戰體系。

之後習近平轉往汕頭開埠文化陳列館考察，瞭解汕頭開埠歷史和設立經濟特區以來建設成就，聽取汕頭市下一步規劃發展情況彙報。習近平透露，新時期打好「僑」牌，要深入調研、摸清情況，調動廣大華僑的積極性，引進先進技術和高水準產業，揚長避短、久久為功，團結廣大海外華僑共同實現中國夢。