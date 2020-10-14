中印第七輪軍長會談　陸稱雙方同意「不讓分歧上升爭端」

▲中印衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

中印邊界問題持續僵持，10月12日兩軍在楚舒勒（Chushul）舉行第七輪軍長級會談。中國國防部13日晚間表示，雙方同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，不讓分歧上升為爭端，共同維護邊境地區的和平與安寧。

中國國防部新聞發言人任國強表示，雙方重點圍繞兩國一線部隊在中印邊界西段實控線地區脫離接觸坦誠、深入和建設性地交換了意見。雙方認為本輪會談是積極和建設性的，增進了對彼此立場的相互理解。雙方同意繼續通過軍事和外交管道保持對話溝通，儘快就脫離接觸達成雙方都能接受的解決辦法。

▲解放軍西部戰區高原演練。（圖／翻攝中新社）

而對於印度在邊境地區開通44座橋梁，中國外交部發言人趙立堅12日表示，印方一段時間以來，持續在中印邊境地區加強基礎設施建設，增強兵力部署，這是中印邊境局勢緊張的根源。中方敦促印方認真落實好雙方達成的共識，避免採取任何導致邊境局勢複雜化的行動。

中印雙方目前已經進行了7輪軍長級的談判，分別在6月6日、6月22日、6月30日、7月14日、8月2日、9月21日以及10月12日進行。印度News18新聞稱，第7次軍長級會談可能不會有太大進展，雙方可能進行第8輪談判。