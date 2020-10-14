新冠肺炎本土12病例！　青島全市「時刻保持戰時狀態」

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

青島近日爆發新冠肺炎本土疫情，截至13日已發現6例確診和6例無症狀感染者。青島市政府13日會議上決議，此次疫情曝露出防控的短處和漏洞，青島應該時刻保持戰時狀態。

根據「青島日報」，市委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組（指揮部）第13次工作例會13日晚間召開，省委常委王清憲主持會議並講話，副省長孫繼業，市委副書記王魯明出席。

會議指出，全市各級各部門要高度重視本次疫情，深刻反思，並且應該按照黨中央、國務院決策部署和省委、省政府工作要求，時刻保持戰時狀態，在國家衛健委工作組的指導下，從嚴從實從快從細抓好救治、流調、排查、檢測、封控等工作。

會議中指示，要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，集中優勢醫療資源，全力以赴救治患者。要加快流調溯源，盡快查清傳染源，徹底切斷傳播途徑。要加快推進全員檢測，充分整合採樣檢測資源，提升檢測能力。要及時發布疫情信息和防控舉措，做好輿論宣傳引導，主動回應社會關切。

會議也強調，要全面抓整改、補短版、強弱項，堅決抓好秋冬季疫情常態化防控和「外防輸入」工作，提升常態化疫情防控水平。要切實加強組織領導，迅速建立省市一體疫情處置工作體制，充分發揮領導幹部表率作用、基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，嚴明紀律要求，嚴格落實責任，凝聚工作合力，確保各項工作有序高效運行。