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快訊／HomePod mini現身！智慧居家大亮點　3千元有找

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▲HomePod mini。（圖／Apple）

▲HomePod mini。（圖／Apple）

記者吳佳穎／台北報導

蘋果今（14日）凌晨1點舉辦新品發表會，因新冠肺炎疫情而採線上場直播方式進行，活動照例由蘋果執行長庫克開場，他一登場就說明家的重要性，並以新品HomePod mini打頭陣。新一代的智慧音箱 HomePod mini 有四大功能，一、絕佳音效；二、智慧助理；三、智慧居家；四、隱私安全。有黑白雙色可選，11月6日開放預購。

新一代的智慧音箱 HomePod mini 和 Apple TV 一樣可追蹤定位，「HomeKit」功能更完善，功能除了可以用siri操控播放音樂，深度和iPhone整合，創造智慧居家，還可作為超寬頻技術（UWB）基站，可以與其他UWB供電設備（iPhone、iPad，甚至昰CarPlay等）進行連接。可作為包括影視媒體、音量控制、光源控制，甚至昰門鎖控制等智慧居家的控制閘道，並整合 Siri 互動使用模式，並且更加安全，只有辨識主人在家時，才能操控。

HomePod mini 由 Apple S5 晶片供電，與 Apple Watch SE 和 Apple Watch Series 5 的晶片相同，現在市面上的 HomePod 則由 A8 晶片供電，相較HomePod尺寸為 6.8 吋，HomePod mini 尺寸縮小為圓球型。且HomePod mini 售價僅99美元（約2886元台幣），11月6日才會開始供貨販售。外界料將可與 Amazon Echo 和 Google Nest 做競爭。


 

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