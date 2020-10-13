爬60米消波塊闖禁止垂釣區　野柳漁港6釣客最高可罰15萬

▲冒險爬60公尺消波塊闖禁止垂釣區 野柳漁港6釣客最高可罰15萬。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近日因釣客落海事件不斷，新北市政府9月14日加強舉辦聯合稽查，巡查野柳漁港非公告垂釣區時，發現有6名釣客爬過約60公尺長的消波塊，違規在離岸堤約2層樓垂釣，稽查小組現場即向違規釣客開立舉發單，將依違反漁港法第18條第1項第4款規定，裁罰3萬元至15萬元罰鍰。

稽查人員發現，釣客違規闖入漁港禁止垂釣區，即常發生違規垂釣情事，甚至冒險攀爬消波塊去野柳漁港離岸堤紅燈塔處，但要到達此處，需爬過約60公尺長的銷波塊，且該防波堤高約2層樓，周邊又無護欄，一陣大浪來襲，釣客隨時可能失足落海。

▲釣客違規闖入漁港禁止垂釣區。

新北市政府會同警察、海巡等機關成立聯合稽查小組，除每週定期辦理聯合稽查取締港區非法垂釣行為，9月14日上午11時至野柳漁港稽查時，發現有多名釣客在野柳漁港離岸堤違規垂釣，稽查人員先以柔性勸導及宣導方式勸離。

稽查人員上午以柔性勸導後，於當日下午2時突襲稽查，發現該處仍有6名違規釣客，其中2名釣客甚至為躲避查緝，藏於消波塊夾縫中，過程險象還生，最終仍被稽查人員查獲，稽查人員隨即開立違規舉發單，對危險垂釣行為進行處分。

▲稽查人員發現有多名釣客在野柳漁港離岸堤違規垂釣，先以柔性勸導及宣導方式勸離。

農業局長李玟表示，新北市共有28處漁港，為增加漁港多元休閒功能，目前已公告11處安全區，包括淡水第二、六塊厝、後厝、草里、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等漁港部分碼頭區開放垂釣，但為保障漁港安全垂釣行為，呼籲釣友選擇公告開放區域垂釣，並穿著救生衣及防滑鞋等配備。

農業局表示，東北角的風浪不穩定，一個長浪就可能捲走釣友甚至是車輛，而鄰近海巡機關亦提供「救生衣零距離借用」服務，釣友可在新北市所轄各漁港內岸巡安檢所免費借用，希望大家在安全有保障的情況下從事休閒垂釣活動，切莫輕忽海象狀況造成悲劇發生，也可避免觸法受罰，反而敗興而歸。

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▲▼6名釣客違規闖入漁港禁止垂釣區，稽查人員隨即開立違規舉發單，對危險垂釣行為進行處分。。