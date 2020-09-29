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美軍出動雙打擊群　雷根號與美利堅號聯合演訓

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▲一架MV-22魚鷹號降落在羅納德·裡根（CVN 76）的飛行甲板上。（圖／擷取自太平洋艦隊網頁）

▲一架MV-22魚鷹號降落在羅納德·裡根(CVN 76)的飛行甲板上。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

美國海軍「雷根號」航艦打擊群(Ronald Reagan)和美國「美利堅號」兩棲突擊艦(USS America)遠征打擊小組，9月25日攜手展開遠征打擊部隊行動的軍事演訓，以支持自由和開放的印度太平洋地區。

自從解放軍東部戰區8月時放話，表示要在台海及其南北兩端連續組織「實戰化演練」後，美軍與日本自衛隊在東海乃至西太平洋的巡弋與演練也不曾停息。尤其9月14日至25日在關島、馬里亞納群島周邊區域舉辦的「勇敢之盾」軍事演習，頻繁的動作也不禁讓人懷疑是否有刻意牽制中國之意。

遠征打擊部隊將進行一系列演訓，包括通過戰術空中控制和甲板降落進行航空整合，在馬里亞納群島靶場進行實戰訓練，這些行動使海軍和海軍陸戰隊部隊能夠增強對印度太平洋的威脅。「雷根號」航艦打擊群指揮官喬治.維考夫(George Wikoff)少校表示，多功能性是部署在前線的海軍作戰的基礎，對於藉此機會與美國遠征打擊團一起磨練技能，感到很興奮。

▲美利堅號（前）與雷根號（後）。（圖／擷取自太平洋艦隊網頁）

▲美利堅號（前）與雷根號（後）。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

遠征打擊小組司令官弗雷德.凱徹少校(Fred Kacher)表示，此次的行動為我們提供了一個建立團隊的機會，以在複雜的海上環境中執行和增強對綜合部隊的指揮與控制的能力，「美國遠征打擊小組的海軍陸戰隊能力和這個精良領導的航母打擊小組的空中力量提供了比我們任何一個打擊小組都無法企及的致命和靈活的力量。」

美國在14日起所舉行「勇敢之盾」的大型軍事演習，參與演習的船艦包括雷根號航空母艦(USS Ronald Reagan)、美利堅號兩棲突擊艦(USS America)，最近頻繁的軍事演習也是向盟友與合作夥伴，展示對印太區域自由開放的堅定承諾。

▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲▼美軍「勇敢之盾」大型軍事演習，雷根號航空母艦與上百架戰機參與。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

 

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