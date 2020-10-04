妳累了嗎？IKEA展示床當自己家　女客鞋都不脫上床秒睡

▲女子在IKEA逛累了，直接連鞋都不脫，將展示床當自家床躺了就睡。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

知名傢具品牌IKEA，因價格便宜且兼具時尚感，是民眾假日逛街的好去處，但去年發生知名藝人兒子在店內光屁股惡搞事件，另外，最常見的是有民眾把賣場「當自己家」，在沙發區談起戀愛，或者直接在展示床上睡大頭覺。

知名傢具店IKEA（宜家家居）全台有6家大型商場，裡面展示許多傢俱、廚具以及沙發等居家用品，常常在假日吸引許多民眾參觀選購，但卻有民眾將展示傢俱當成自己家。

有情侶到IKEA敦北店，逛累了就坐在沙發上休息，但沒想到越聊感情越濃，甚至在裡面親熱接吻，完全不顧一旁閒逛的民眾感受，宛若就在自己家中一樣。

另外，還有民眾在店內逛累了，就直接找了一張展示床，躺在上面睡覺，連鞋子也不脫直接踩在上面，一旁的女子要試床，也只能坐在角落，許多民眾看了觀感相當不佳。

知名藝人李興文的長子李堉睿，2019年10月深夜大鬧IKEA，脫光光在鏡頭前DIY，影片放在YouTube個人頻道上，引起軒然大波。

IKEA透過公關公司表示，因為大型家具在購買前都需要試用試坐，所以我們歡迎所有消費者在不影響其他人的情況下到店試坐試躺；但如果消費者覺得被影響，也可以跟店內工作人員反應，服務人員會進行柔性勸導。

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