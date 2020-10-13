美1050萬人已決定總統人選！提前投票率創新高　選民得排隊8小時

▲目前全美已經投出1050萬張選票。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統大選進入到倒數20天，根據統計，目前全美已經投出1050萬張選票，打破過往提前投票的人數紀錄。相較之下，2016年10月僅有140萬美國民眾選擇提前投票，這次光是提前投票的人數就佔了4年前總票數的7.6％。

根據佛羅里達大學美國選舉計畫（US Elections Project of the University of Florida）網站統計，截至美國東部時間13日12時32分為止，已經有1050萬人投下總統選票，這大約佔了2016年總票數的7.6％：且與4年前同期相比，當時僅有140萬人提前投票。

明尼蘇達州、南達科塔州、佛蒙特州、維吉尼亞州與威斯康辛州的投票數已經達到4年前的20％；佛羅里達州以160萬張提前選票領先，其次則是維吉尼亞州的97.7萬張。佛羅里達大學政治學教授麥克唐納（Michael McDonald）表示，這樣的成績真的非常值得繼續關注。

▲▼美國民眾提前排隊投票。（圖／路透）



麥克唐納認為，隨著大選時間接近，提前投票的人會越來越多，而傳統上民主黨的人比較偏好親自投票，但這次共和黨的選民也都非常踴躍親自投票，「有許多跡象表明，這次選舉的投票率將會非常高。」

提前投票包含現場與郵寄投票，有些地區的選民甚至排了8個小時才投到票。喬治亞州一位選民表示，「我認為人們已經做好投票準備，不論需要花多少時間，我們都會排隊投票。」

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