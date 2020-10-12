找老研究員認乾爹疑詐財　中研院祭行政處分「平時考核加強控制」

▲中研院表示，對於李編審情形，因有些不當情形，還是有行政處分。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

中研院李姓女編審和蔡姓丈夫，去年把獨居的中研院退休研究員陳慶隆接到別處安置，還要申請讓陳老先生收養李女當女兒，並轉走陳老存款26萬元，但士林地檢署認為，李女夫妻雖有「功利目的」，查無施用詐術，處分不起訴。中研院今（12日）表示，會祭出行政處分，後續將加強控制。

全案起因於2019年1月15日，中研院副院長黃進興接到退休多年的老長官陳慶隆電話，陳說認了1個女兒，要帶去見面吃飯，黃對獨居多年的陳收養女兒覺得怪，邀請父女倆一起吃飯，隔幾天後，陳又說自己赴約就好，來留下「女兒」電話工作聯繫，黃覺得怪，請陳老先生的妹妹去確認一下陳老狀況。

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▲中研院退休研究員陳慶隆。（圖／翻攝中研院）



中研院政風室科長黃祥裕表示，當時黃進興警覺到怎麼會有這種事情，請辦公室同仁聯絡陳慶隆，發現聯絡不上，想辦法聯絡到他妹妹，再透過里長協助，3月9日找到陳慶隆，經中研院政風室調查，可能的加害人是李姓編審，依據線索找到相關事證，陳慶隆被帶到李編審家中住，且發現有認養情形和金錢上問題，涉及詐騙和妨害自由，送士林地檢署偵辦。

黃祥裕說，陳慶隆因證詞有反覆，在事證上不足，全案不起訴，這部分尊重士檢，但對於李編審情形，因有些不當情形，還是有行政處分，加上從不起訴上看到，因財務上有問題，為防止後續發生狀況，已專簽對李編審職務行為，和平時考核加強控制。

對於李編審還在職，最近表現狀況？黃祥裕表示，從機關單位反映算是滿平和，沒有特殊情形。認養的部分，陳慶隆家人提出異議有撤回，而失智狀況是否嚴重，目前為止不知道，但家人有鑑定，結果是認為有失智，因此才會有證詞反覆的情形。