遲了9年的喪禮！她躺冰庫等家人　警靠「大嘴猴」助無名屍回家

▲在警方協助及愛心單位幫忙下，邱女遲來9年的告別式12日舉辦完成。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆許姓員警日前在檢視警政署身分不明（無名屍）系統時，發現台北警2011年曾在古亭河濱公園新建碼頭旁尋獲一女性浮屍，但9年來一直無人來比對指認；案經比對，意外發現該浮屍與轄區一名失蹤的邱姓女子特徵相似，遂重啟調查，由於家屬表示邱女離家當日是穿大嘴猴圖案的T恤，與女浮屍衣服相符，加上DNA也吻合，成功破案！而邱女遲了9年的告別式也於昨（12）日舉辦完成，家屬從此終於不必再掛心。

▲9年前台北警於古亭河濱公園發現一無名女屍，如今靠「T恤圖案」成功破案，女屍身份順利尋回。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市警察局第一分局組長許耀彬，先前檢視警政署身分不明（無名屍）系統，發現台北市政府警察局2011年間曾受理一件漂浮在古亭河濱公園新建碼頭旁的無名女屍，當時因女屍長期浸泡河水，身體腫脹腐爛無法辨識，也無法採集指紋比對，身上又無遺留證件、飾物及可識別之物，調閱監視器也無所獲，遂以無名屍公告協尋，但9年來資料一直掛在全國無名屍系統等待比對指認，始終無人認領，大體之後便改由台北市殯葬處火化並以「無名氏之靈骨」，葬於台北市富德公墓無主墓區

案經許組長依該無名屍的體型、外觀輪廓、陳屍區域，搜尋交叉分析比對上百筆資料，今年8月間比對出1名居住於台北市、2011年即失蹤的52歲邱姓婦人，由於2人特徵相近，遂重啟調查。

▲警方調查時，邱女家人表示她離家當日是穿印有大嘴猴圖案的衣服。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查時女屍外觀雖無法辨認，但身上穿的T恤仍可看出印有十分特殊的大嘴猴圖案，經致電失蹤人邱女的妹妹高姓女子，詢問知不知道姊姊失蹤當天穿什麼衣服及有什麼圖案時，高女馬上說出：「是一件印有大嘴猴圖案的T恤」，許組長據此判斷該無名屍極可能就是失蹤長達9年的邱女，遂請高女於8月19日帶上邱女的2名女兒至分局採集唾液檢體，與該具無名屍做DNA親緣關係確認。

高女向警表示，9年前姊姊與家人起爭執後怒氣沖沖的走出家門，這一去就長達9年，音訊全無，她們怎麼找都找不到，只能天天掛念姊姊的安危。

法醫研究所比對結果9月4日出爐，確定DNA吻合該無名屍即為已失蹤長達9年的邱婦，後續便將邱女認領及安葬事宜委由高女處理，但因高女家境貧困，無力負擔喪葬費用，警方經轉介愛心單位協助，昨（12）日邱女終於在法師超渡引魂及志工誦經下，舉辦了一場遲了9年的告別式，並依家屬的選擇，將骨灰安奉於富德公墓樹葬，此外，愛心協會還致贈家屬慰問金3萬6000元協助度過生活難關。

對此，高女表示相當感謝警方及愛心單位的協助，現在姊姊終於不再是無主孤魂，可以落葉歸根回家長眠安息，她們也不用再每天掛念擔心了。

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▲邱女妹妹感謝各界幫忙，表示現在終於不用在每天掛念擔心姊姊了。（圖／記者郭世賢翻攝）