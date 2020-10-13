黃之鋒自香港公開大學畢業　感謝校方從未施壓

▲黃之鋒就讀大學期間曾入獄，花費6年才取得學位。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

前香港眾志秘書長黃之鋒12日在臉書上表示，他已完成社會科學學士（政治及公共行政）的課程，從香港公開大學畢業，並感謝校方雖然立場保守，卻從未向他施壓。

黃之鋒提到，從2014年入學至今，可說是歷盡波折，他曾因判囚坐監而停學，也試過在荔枝角收押所裡應考試，「過去總笑說『雨傘幾多年我就讀幾多年』，如今終於順利畢業，總算完成一個心願。」

黃之鋒指出，六年以來，衷心感激教授過他的教授和老師多翻照顧，以及曾在課堂擦身而過的同學抱有的體諒，「即使大學本身立場保守，校長更被傳為地下共產黨員，但於我在學期間，校方從來沒向我施壓，也得來不易。」

黃之鋒表示，對很多同輩來說，大學畢業可能是步入人生下一階段的轉捩點，不過在他而言，說實話沒有非常強烈的感覺，「反正個人也不太可以有人生規劃，畢竟前路已受官司訴訟和政治風暴所限。」

黃之鋒還說，有關個人去向，既然因遭限制離境而不可能遠赴海外深造，在港也因不知何時面對監禁而難以進修，甚至擁有人身自由的時間說不定一直也在倒數，所以選擇更為專注的投入公共事務，與大家一起留港作戰，Stay and Fight。