曾和少女性交獲緩刑　色男再逼高中妹自拍露點照「不給就封鎖」

▲楊男2018年間在網路上認識少女，強迫她傳送自拍拍裸照，不然封鎖不原諒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

一名楊姓男子為了滿足個人私慾，在網上認識了一名16歲少女純純（化名）後，竟以絕交威脅對方拍裸照，純純怕被討厭，只好乖乖拍了8張給楊男欣賞。士林地院依違反兒童及少年性剝削防制條例，判楊男3年2月徒刑；案經上訴，高院7日撤銷原判決，改依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪判處1年10月。

判決指出，楊男2018年間在臉書社團上結識純純，明知純純未滿18歲，竟於同年12月26日對純純傳訊說，若純純未依他的要求自拍裸照給他，他將封鎖純純臉書帳號，且不原諒純純。於是純純在新北市八里區住處內，以手機自拍裸胸、裸下體的猥褻照片8張給楊男觀賞，甚至拍到自己的臉。

檢方偵查及士林地院審理時發現，楊男2016年18歲時曾與一名12歲女童交往並發生性行為，當時遭判刑2年，獲緩刑5年，如今又再犯，一點也不值得憫恕，一審衡量他犯後坦承犯行，態度尚可，但迄今未能得到純純的諒解，也沒有與純純及其法定代理人達成和解，不適用減刑，因此依犯要求使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判有期徒刑3年2月。

不過案經上訴，二審高等法院撤銷原判決，改依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處楊男有期徒刑1年10月，另純純所拍攝的猥褻電子訊號圖檔8張全沒收。

►偷偷分享少女秘密！