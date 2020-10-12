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少女廟前吃早餐　色廟公拉她進小房間亂摸...瞎扯「要不到錢」下場曝

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▲桃園市龜山警分局今年2月間查獲國防部電訊室王姓上尉涉嫌對落單女子襲胸摸乳，桃園地院依3個強制猥褻罪判處簡易判決處刑。（示意圖／視覺中國CFP）

▲屏東縣七旬蔡姓廟公見少女，竟起色心猥褻。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃宥寧／屏東報導

屏東縣一名七旬蔡姓廟公見一名少女在土地公廟前吃早餐，竟呼喚她到廟內小房間上鎖，用手壓住少女肩膀，不顧少女揮打，強吻甚至多次上下其手，猥褻得逞。事後少女父母得知，一狀告上法院，廟公竟辯稱是少女要不到錢才誣賴他，遭高雄高分院依強制猥褻罪，判處有期徒刑3年6月。

根據判決指出，2019年1月5日，一位蔡姓廟公，見少女（小芬）一個人在廟前吃早餐，竟起色心呼喚小芬過來進而帶她進去廟內的小房間，甚至將房門上鎖。沒想到他竟以手壓住讓小芬躺下，小芬不斷揮打蔡男並喊「我不要、不要再摸了」，但蔡男卻不聽小芬抗拒，竟隔著衣服撫摸胸部、下體各約4次，甚至親吻小芬臉頰。小芬返家後告訴其父母報警處理，東港分局依強制猥褻罪將蔡男移送屏東地檢署偵辦並起訴。

對此蔡男竟辯稱是小芬吃了藥說頭痛，要跟借廁所、還有借房間休息，所以他好心攙扶小芬到床上休息，並沒有猥褻！但經檢方調查發現，小芬在案發前有騎腳踏車購買早餐才前往宮廟前吃，應該並沒有頭痛或是身體不舒服情形，當場打臉蔡男。

蔡男一再否認猥褻小芬，更指控是小芬想要借100塊買早餐，但他不願意借，小芬才會挾怨報復蔡男猥褻。但檢方提出監視器時間，表示當日小芬是先買完早餐才到廟前吃，根本沒有必要跟蔡男借錢買早餐，再次打臉。

經2審合議庭法官調查，蔡男始終否認犯行，更沒有向小芬和父母親道歉、賠償或尋求其原諒，甚至反向誣賴小芬為索取100元未果而誣指，根本沒有反省的意思，但審酌他年逾古稀，因此依強制猥褻罪量處有期徒刑3年6月，可上訴。

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