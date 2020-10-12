麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

▲錯字看超久。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）



記者黃可昀／綜合報導

明明最基本的錯字就在眼前，卻看了老半天都沒發現！一名男子日前到小吃店用餐，無意間發現左下角的榨菜系列有一排錯字，但沒仔細看還不會發現，許多網友甚至看完底下留言才懂，直呼「事實證明，錯字不影響閱讀！」

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」貼出這張菜單，榨菜系列有肉絲麵、肉絲粄條、肉絲冬粉以及肉絲米粉，看起來就是一些小吃店常見的品項，但原PO卻疑惑地打了一個「蛤？」定睛仔細看才發現，裡面竟然有4個錯字，每個肉絲的「肉」全打成了「內」，變成內絲麵、內絲粄條等等，明明就是這個清楚的錯字，卻讓人看很久都沒察覺，可見視覺實在容易被大腦給蒙蔽。

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▲很多人看留言才懂。（圖／翻攝自新·路上觀察學院）



網友紛紛回應，「肉灣老街」、「看好久，笑爆」、「偷工減料的肉」、「看留言才發現問題在哪裡」、「再次證明中文字體不影響閱讀，但強迫症痛苦」、「可能是倉頡輸入法的禍」、「我還看不出哪裡錯誤⋯看很久才發現。」

本站曾報導《大學畢業同事「6字公告」現離譜錯字 他刷新三觀：騙我高中學歷不識字？》，上頭寫著「固障，請勿門啓」，一張6個字公告中就有3個錯字，應該寫為「故」障，後面的門啓則是要寫成「開啟」，雖然還是看得懂要表達的意思，但錯字連篇實在讓強迫症的人看了快崩潰。