面試約凌晨4點！妹子揪致命問題「這很嚴重欸」　網笑曝陰謀論

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友最近不斷投遞履歷，日前她也收到某間公司的面試通知，時間竟是凌晨4點，雖然一看就知道是誤打，但她認為出這種包蠻誇張的。而網友們看完則不禁壞笑，「說不定...其實公司沒搞錯，他們有夜班缺」、「在考驗妳啊」。

女網友在dcard發文提到，「看到某公司發這面試通知給我，默默的笑了，知道百分之百是誤打時間，下午4點面試打成上午4點，但送出去前沒有再看過一次嗎？時間打錯比沒更改錯字嚴重耶！」

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對此，網友們不禁笑回，「設計熬夜趕稿到凌晨4點，接著面試你，很合理啊」、「欸搞不好真的是早上4點喔，妳還有6個小時不到可以準備」、「美編設計忙到凌晨4點很正常啊」、「在確認妳有沒有新鮮的肝」。

▲面試時間打成凌晨4點了。（圖／翻攝自dcard）

不過，她也解釋道，自己應徵的職缺是平面美編設計，而工作時間是周一至周五，從早上9點到晚上6點，「感覺好像被誤會是應徵早餐店或大夜班！」

另外，部分網友也注意到薪資落在24K-40K，不禁直呼「這個薪水範圍有打跟沒打一樣吧」、「我前公司薪資條件寫3萬到5萬，結果最資深做了8年的主管才不到4萬，設計業奴性都很堅強的，3萬5已離職」。